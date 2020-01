Die Hersteller veräppeln uns

Der ZDF-Beitrag mit dem Titel Dieselskandal in der Fernsehsendung „Frontal 21“ vom 21. Januar hat mir gezeigt, wie die Autoindustrie ihre Schummelsoftware als Normalität verteidigt! Im vorliegenden Fall war ein C 220 CDI mit „Euro-Abgasnorm 5“ mit einem Update in der Mercedes-Werkstatt, um die Abgaswerte zu senken!

Der Halter war zufällig ein Spezialist auf diesem Sektor und prüfte das Fahrzeug in Echtzeit, das heißt im Straßenverkehr und nicht im Labor! Die gesetzlichen Vorgaben von 180 Mikrogramm Stickoxiden wurden um das vierfache überschritten!

Er informierte im Nachgang Mercedes Benz mit folgendem Ergebnis: Ihm wurde angedroht, bei Veröffentlichung der Ergebnisse wegen Falschaussage sowie Plagiatsschädigung der Marke Mercedes Benz verklagt zu werden! Er kaufte sich im Nachgang ein neues Auto mit der „Euro-Abgasnorm 6d-temp“, aber nicht bei Mercedes!

Robert Eckrich, Schwetzingen

