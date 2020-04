Die Liebe in dieser Zeit

Die Liebe in Zeiten von Corona treibt schon befremdliche Blüten: Kreißsaalverbot für Väter und heftige Einschränkungen und verordnete Einsamkeit bei Beerdigungen. Beides ist übrigens nicht wirklich virusverbreitungsrelevant.

Neben dem Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen (auch wegen fehlender Schutzkleidung und Masken), darf auch ein Liebespaar nicht mehr zusammenkommen, weil beide schon immer Wert auf getrennten Hausstand legen und dieser sich im jeweiligen Nachbarort befindet. Dem Mann wurde bei einer Kontrolle die Weiterfahrt zu seiner Lebenspartnerin verweigert. In manchen Bundesländern existiert sowas wie kollektiver Hausarrest. Wer dieses oder Ähnliches hinterfragt, sieht sich mit einem einer Hexenjagd ähnlichen Shitstorm konfrontiert.

Die Heimtücke von Corona ist klar: Viele, die es haben, merken fast nichts. Im Gegensatz zu einer richtigen Influenza, die Betroffene ans Bett fesselt, laufen Corona-Infizierte draußen rum und stecken andere Leute an, die wieder andere anstecken. Wir haben es quasi mit einem heimtückisch gesundheitsschädlichen Schneeballsystem zu tun.

Trotzdem darf man den Sinn gewisser Maßnahmen hinterfragen – ohne dafür gesteinigt zu werden. Und Denkverbote (Merkel) für die Frage „wie geht’s weiter“ gehen schon gar nicht. Man sollte gerade jetzt die Zeit nutzen, um über das Danach nachzusinnen. Denn es wäre fatal, wenn ein Teil unseres Mittelstandes zum Wurmfortsatz der Seidenstraße verkommt.

Mir leuchtet beispielsweise nicht ein, dass die kleine überschaubare Buchhandlung bei uns im Ort schließen muss – hoffentlich nicht für immer –, während man große Märkte, wo teils die Hölle los ist, in Sachen Buch- und Medienverkauf gewähren lässt. Wir haben bei uns das Zusammensein von drei auf zwei Personen reduziert (Familien ausgenommen). Dieser Tage saßen drei Herren auf ihrem Vereinsgelände am Anglersee – jeweils einzeln und mehrere Meter voneinander entfernt verteilt auf den festmontierten Sitzgarnituren. Aus der Idylle am Wasser wurden sie herausgerissen, weil ein Zeitgenosse nichts Besseres zu tun hatte, als die Polizei zu rufen.

Wenn schon Politiker das Denunzieren zur Staatsbürgerpflicht ausloben, wundere ich mich darüber nicht. „Schwarmintelligenz“ scheint ja grad nicht der Renner zu sein.

Im Gegenteil: Was das Virus grad aus uns macht, erinnert mich an eine Mischung aus Stockholmsyndrom, Platons Höhlengleichnis und den pawlowschen Reflex (Hundeexperiment). Möge dieser Kelch – gerade auch im Hinblick auf Ostern – bald an uns vorübergehen.

Herbert Semsch, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020