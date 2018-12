Die Nachricht von der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge hat schockiert. In Deutschland ist Vollbeschäftigung, da rechnet man mit einer Beitragssenkung. Was geschieht, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, schießen dann die Beitragssätze durch die Decke?

Die DAK ist an der Spitze der Beitragserhöher. Dabei müssten die Zusatzbeiträge zumindest bei Rentnern gesenkt werden. Rentner verursachen keine Lohnfortzahlungskosten, aus diesem Grund ist der Zusatzbeitrag in gleicher Höhe wie bei Arbeitnehmern nicht gerechtfertigt. Renten wurden in diesem Jahr bereits durch die Erhöhung der Pflegeversicherung und die Aufnahme der Minijobs in die Rentenformel nachhaltig belastet. Zusätzlich werden kleinere Betriebsrenten und Lebensversicherungsrenten mit den vollen Beitragssätzen für Krankheit und Pflege, also rund 20 %, belastet.

Völlig unverständlich ist die vorgezogene Beitragserhöhung, da die Krankenkassen ab 1. Juli 2016 zirka 4,5 % mehr von Rentnern bekommen. Dadurch fließen Milliarden ins Gesundheitssystem, reicht dieses Geldvolumen nicht in 2016? Wer sind die Kostentreiber? Der Zusatzbeitrag wird als Geldhahn benutzt, der sämtliche Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen ausgleicht.

Jetzt verstehen die Rentner, warum Kanzlerin Merkel keinen Flüchtlings-Soli einführt: "Die Rentner schaffen das". Und was bieten die Krankenkassen? Wenn man im Alter einen Zahnersatz nach dem neuesten Stand der Technik möchte, muss man sein Sparbuch plündern.

Wer sich darüber aufregt, erhält ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht. In dieser kurzen Zeit muss man sich für eine neue Kasse entscheiden. Wie will man beurteilen können, welche die Richtige ist?

Der Gesundheitsminister will, dass alle zu Krankenkassen-Hoppern werden. Aber was passiert, wenn 20,5 Millionen Rentner und 39 Millionen Arbeitnehmer wechselsüchtig werden, dann explodieren die Verwaltungskosten und die Beiträge aller Kassen werden so teuer wie bei der DAK.

Oder spekuliert der Gesetzgeber etwa auf die vielen schwachen und weniger gebildeten, die nicht an diesem Wechselspiel teilnehmen? Dann verursachen die Beitragsgesetze nicht nur mehr Verwaltungskosten, sie sind dann auch noch ungerecht und unsozial. Wir meinen, wenn Bundestagsabgeordnete ein ebenso schlechtes Prozentverhältnis von Krankenkassenbeiträgen zum Einkommen hätten, wie Arbeitnehmer und Rentner, würde ganz schnell ein neues, nachhaltig gerechtes Beitragsgesetz verabschiedet.

Werner und Ingrid Jäkel,

Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.01.2016