Weltpolitische Spannungen, Kriege, Flüchtlingsbewegungen und die Asylproblematik stehen oft im Mittelpunkt von Leserbriefen. Ich möchte heute auf ein ganz anderes Thema eingehen, nämlich die Nutzung von Smartphones.

Oft fahre ich mit meinem Fahrrad durch unsere Feldflur und stelle fest, in welch schöner und friedlicher Welt wir leben. Gerade in der Sommerzeit ist es ein Genuss für Leib und Seele, den Geruch reifer Getreidefelder, die milde Luft spüren und die Natur erleben zu dürfen. Man hört die Motoren der landwirtschaftlichen Erntemaschinen, die Rufe von Habichten aus dem nahe gelegenen Wäldchen beim Grenzhof und das Trällern der Lerchen hoch oben am Himmel.

Oft begegnen mir Jugendliche mit ihren Fahrrädern oder zu Fuß, die nur Blicke auf ihre Smartphones haben und feststellen möchten, was so in der Welt los ist. Haben diese jungen Leute kein Gespür und Auge mehr für die Welt, in der wir leben und für die Natur um sie herum?