Diese irrwitzigen Sprachaktivisten

Juli 2018: Eine Kita in Nordrhein-Westfalen schenkt Kindern Fotoalben mit Gruppenaufnahmen und Szenen aus ihrer Kindergartenzeit. Die Alben sollen ein Erinnerungsgeschenk sein, weil die Kinder demnächst eingeschult werden. Doch nur das Kind, dem die Mappe überreicht wird, ist jeweils zu erkennen, denn die Gesichter seiner Freunde werden geschwärzt – damit der Datenschutz gewahrt bleibt. Die Tränen und das verständnislose Kopfschütteln der Kinder interessierte nicht, denn der „Pfaffe“ der Gemeinde, zu der die Kita gehört, verteidigt diese Provinzposse noch.

Herbst 2018: Verwirrung, ob das Anbringen von Namen am Klingelschild gegen den Datenschutz verstößt. Wo endet dieser Schwachsinn? Darf auf einem Brief meine Adresse stehen? Und was ist mit dem Briefkasten? Wie gut muss es einem Land gehen, wenn man sich mit solchen „Problemen“ herumschlägt? Wie Horst Zohsel im letzten Leserforum zurecht anmerkte in Bezug auf die irrwitzige Diskussion um das Werbeschild mit dem Sarotti-Mohr im Capitol, die eine Flüchtlingsinitiative vom Zaun gebrochen hat.

Der Begriff Mohr ging aus dem lateinischen „maurus“ hervor und verweist auf die Bewohner Mauretaniens. Eine Wertschätzung der maurischen Bevölkerung, die uns die moderne Pharmazie brachte, findet sich in den traditionellen „Mohren-Apotheken“ wieder, ist also das Gegenteil von Diffamierung.

Das interessiert die nicht, die solche Apotheken in ihrem Wahn bedrohen und vor Anschlägen nicht zurückschrecken. Rassismus findet im Kopf statt und nicht auf einem Werbeschild! Im Grunde entlarven sich solche Aktivisten also selbst.

Getoppt wird dieser Wahnwitz in München, wo man den Antrag von Linkspartei-Stadtrat Orhan Akman auf den Begriff „Schwarzfahrer“ zu verzichten, weil dieser rassistisch sei, zurecht mit Kopfschütteln und Gelächter quittiert. Denn der Begriff Schwarzfahrer hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern hat seinen Ursprung im jiddischen Wort „Shvarts“, was „arm sein“ bedeutet.

Und während bei uns das Zigeunerschnitzel aus dem Küchenuniversum verschwinden soll, ziehen die Franzosen genüsslich an ihrer „Gitanes“, ohne sich darüber aufzuregen, dass Gitanes ja eigentlich Zigeunerin bedeutet.

Auf was ich hinaus will ist, dass ein Wort als solches nicht per se herabwürdigend ist, sondern der im Kontext beleidigende Gedanke dahinter zählt. Und den sehe ich nicht, sondern nur eine Art Wortpolizei, die aus Orwells Wahrheitsministerium stammen könnte.

Anders formuliert: Die völlig überhitzte Debatte um die Political Correctness ist nicht nur eine Gefahr für die Idee einer freien Gesellschaft, sie lenkt auch vom eigentlichen Dilemma ab, wenn ein Altersheim zu einem Seniorenheim wird, es den „Alten“ aber nicht besser geht!

Herbert Semsch, Brühl

Symbol für etwas Freundliches

Welch eine Diskussion wird da wieder losgetreten. Ich bin Ende 50 und der Sarotti Mohr begleitete mich in meiner Kindheit als Symbol für etwas Erfreuliches. Und solche Zeitgenossen, die in ihm nicht den freundlichen, kleinen Jungen sehen, der etwas Exotisches und Leckeres präsentiert, sondern den devoten Sklaven, der eine dienende Haltung hat, sollten sich mal eine bessere Brille zulegen. Rassismus beginnt im Kopf und nicht auf einem Reklameschild aus den Sechzigern.

Gabriele Oberhardt, Plankstadt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018