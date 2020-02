Doktrinäre Sprachaktivisten

Was da wohl noch im Untergrund schlummert, dachte ich so bei mir, als ich von der Zerschlagung der rechten Terrorzelle „der harte Kern“ in der Schwetzinger Zeitung las. Bürgerkriegsähnliche Zustände wollte diese Gruppe herbeiführen. Diese herrschen bei bestimmten Themen jetzt schon verbal in sozialen Netzwerken.

Es ist schon bizarr: Einerseits liest man von einem „obskuren Versteckspiel“ bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus (Stichwort NSU), anderseits finden sich harmlose Bürger ganz schnell in der Nazischub-lade wieder, weil sie ohne Hintergedanken aus der Gewohnheit heraus beim Bäcker nach einem Mohrenkopf verlangen. Wie gut muss es einem Land gehen, was solch eine abstruse Streitkultur pflegt? Apropos: In Kiel betreibt ein Koch mit nigerianischen Wurzel sein Restaurant ganz bewusst unter dem Namen. „Zum Mohrenkopf“. Andrew Onugbu, der viel Wert auf deutsche Küche legt, meint dazu mit einem Augenzwinkern: „Ich bin Mohr! Der Mohr stand im Mittelalter für gute Küche“, ergänzt der Gastronom voller Stolz. Man sollte viel unverkrampfter mit dem Thema Rassismus umgehen, denn dieser verbirgt sich nicht hinter einem Namen oder Logo, sondern er ist hier drin – ist Onugbu überzeugt und klopft sich dabei mit der Hand auf seine Brust.

Trotz massiver Belästigungen durch linksgrüne Fanatiker zeigt sich der Gastronom konsequent: Der Name bleibt! Es nervt, schreibt auch Redakteurin Angela Boll zurecht in ihrem Kommentar über die neu entflammte Diskussion um den Sarotti-Mohr im Mannheimer Capitol.

Nur so nebenbei: Der Begriff Mohr ging aus dem lateinischen „maurus“ hervor und verweist auf die Bewohner Mauretaniens. Eine Wertschätzung der maurischen Bevölkerung, die uns die moderne Pharmazie brachte, findet sich in den traditionellen „Mohren-Apotheken“ wieder, ist also das Gegenteil von Diffamierung.

Das interessiert aber die nicht, die solche Apotheken in ihrem Wahn bedrohen und sogar vor Anschlägen nicht zurückschrecken. Im Grunde entlarven sich solche Aktivisten mit ihrer „doktrinären Gewalt“ von selbst.

Getoppt wird dieses Theater in München durch den Antrag von Linkspartei-Stadtrat Orhan Akman. Der fordert auf, den Begriff „Schwarzfahrer“ zu verzichten, weil dieser rassistisch sei. „Narrhallamarsch“ – würde Fasnachter Ernst Neger (Gott hab ihn selig) bei dieser Posse hinausposaunen!

Denn der Begriff „Schwarzfahrer“ hat absolut nichts mit der Farbe zu tun, sondern hat seinen Ursprung im jiddischen Wort „Shvarts“, was „arm sein“ bedeutet.

Dieser Wahnwitz ist eigentlich nur noch erträglich, wenn man so lange ironiert, bis man zum Sarkasmus kommt.

Herbert Semsch, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020