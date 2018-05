Anzeige

Noch nie hat in der Geschichte der Bundesrepublik eine Behörde für so negative Schlagzeilen gesorgt wie das BAMF. Diese Behörde hat es trotz aller Beschwörungen nicht geschafft, die ihr zugestandenen Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. Im Gegenteil, das Staatsversagen tritt gerade hier immer häufiger und deutlicher zutage: Da wird ein Oberleutnant der Bundeswehr (Franco A.) als syrischer Flüchtling anerkannt, da werden in Bremen 3000 Anträge (oder sind es mehr?) einfach durchgewunken, da werden trotz der auf durchschnittlich ein Jahr gestiegenen Verfahrensdauer Bescheide erstellt, die zu 47 Prozent einer Prüfung durch die Verwaltungsgerichte nicht standhalten.

Bei so viel Dilettantismus fällt mir nur eine Lösung ein: Bei Verfahren, die nicht innerhalb von 14 Tagen zweifelsfrei geklärt werden können, sollte man eine Münze werfen. Die Fehlerquote würde dadurch statistisch gesehen zwar von 47 Prozent auf 50 Prozent ansteigen, die Kürzung der Verfahrensdauer würde diese Vorgehensweise jedoch mehr als rechtfertigen. Die Verwaltungskosten könnten deutlich sinken und was das Schönste ist, die Frage der Verantwortung bei Fehlentscheidungen würde ins Leere laufen.

Zufriedenstellend beantwortet wurde sie ohnedies nie.