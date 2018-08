Anzeige

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es in ganz Deutschland zu brutalen Übergriffen auf Juden und ihre Einrichtungen. Auch in Hockenheim wurden jüdische Geschäfte zerstört und die Synagoge verbrannt. "Na und"? hört man immer wieder Stimmen. "Es reicht langsam, das ist lange vorbei. Das war vor unserer Zeit", so manche "Jüngere". Trotzdem war es ein furchtbares Verbrechen, das man nie vergessen kann und darf. Deswegen ist es auch unterstützungswürdig, wenn in Hockenheim sogenannte Stolpersteine (mit Namen der umgebrachten jüdischen Mitbürger) gelegt werden sollen, um diesem Vergessen entgegenzuwirken.

Heute leben in Israel noch Tausende Holocaustüberlebende, die noch das Trauma dieser entsetzlichen Zeit in sich tragen, oft ihre gesamte Familie oder Teile davon verloren haben. Eine Meinung vieler ist auch, dass man Israel keine Wiedergutmachung mehr zu zahlen bräuchte. Wir hätten genug getan. Kann man das Leid von Millionen systematisch Umgebrachten überhaupt mit Geld aufwiegen? Aber es ist das Mindeste, das man tun kann.

Dora Weimer, Hockenheim