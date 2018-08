Anzeige

Am Mittwoch besuchte ich die Veranstaltung der Grünen zum Thema Heimat. Ich erhoffte mir eine konstruktive Diskussion. Der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat 2010 ein vielbeachtetes Buch zum Thema Patriotismus geschrieben. Der Podiumskreis aus Annalena Baerbook, Dr. Blum und Danyal Bayaz versprach eine durch die Vielfalt der Teilnehmer interessante Diskussion.

Was macht Heimat aus? Ist es nur regional zu sehen oder umfasst sie den Bereich der Gültigkeit unseres Grundgesetzes? Durch was wird sie definiert? Was macht Heimat für mich aus? Ist die Heimat unveränderbar mit den dort lebenden oder geborenen Menschen verbunden oder ist sie dynamisch zu sehen? Wir haben neuerdings einen Heimatminister. Welche Aufgaben hat ein Heimatminister? Was soll er bewirken?

Das einführende Podiumsgespräch brachte erste Ansichten der Podiumsteilnehmer. Nun war ich gespannt auf die Fragerunde aus dem Besucherkreis. Aber was musste ich feststellen? Ich hatte den Eindruck, dass Besucher das deutsche Wort „Frage“ nicht verstanden hatten. Anstatt konstruktive Fragen zu stellen, wurden Statements vorgetragen, jenseits von Wahrheit und Tatsachen. Ich musste mir die Frage stellen, lebe ich in Deutschland oder bin ich Fremder im eigenen Land?