Die Förderung soll den Marktanteil von E-Autos erheblich steigern. Wir denken, die größte Aufmerksamkeit wird erzielt, wenn Diesel- Fahrzeuge gleichzeitig belastet werden. Beim E-Auto-Kauf sollte die Umsatzsteuer erstattet werden und das Bereitstellen von Stromtankstellen sollte bezuschusst werden. Bei den Dieselfahrzeugen sollte die Mineralölsteuer-Begünstigung beim Treibstoff aufgehoben werden, und die Lkw-Maut, die Pkw-Maut und die Kfz-Steuer um einen Stickoxid- Zuschlag erhöht werden. Elektro-Autos sollten weder mit Kfz- Steuer noch Maut belastet werden.

Werner + Ingrid Jäkel, Schwetz.

Dieselfahrer – die Esel der Nation?

Wir haben uns vor drei Jahren ein Auto gekauft, einen Mercedes B-Klasse, Diesel, Euronorm 5. Wir haben uns auf die Emissions-Werte, die der Hersteller nannte, verlassen und hatten das Gefühl, einen guten Kauf getätigt zu haben – vor allem auch umweltfreundlich. Jetzt ist unser schönes Auto eine „Dreckschleuder“, nichts mehr wert, man könnte es höchstens umrüsten lassen und wir bekämen dann vielleicht die blaue Plakette. Oder auch nicht, wer weiß das schon. Wie kann es sein, dass man als Dieselfahrer (immerhin 13 Millionen in Deutschland) der Esel der Nation ist?

Warum sollen wir den Schaden auf uns nehmen, den Wertverlust und vielleicht auch noch Fahrverbote? Die Politiker, die diese Entscheidung getroffen haben, fahren Limousinen auf Kosten der Steuerzahler, sie müssen nicht für Mehrkosten aufkommen.

Wieso wird nicht die Auto-Industrie in die Pflicht genommen, wie es der ADAC fordert? Warum sollen die Kosten auf die Verbraucher abgewälzt werden, die Autobauer machen munter weiter? In Deutschland sterben jedes Jahr rund 121 000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Wieso sind Zigaretten noch erlaubt?

Baiba Ertl, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018