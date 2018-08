Anzeige

In der SZ las ich nun, dass es in Amsterdam 140 Euro kosten soll, wenn man den öffentlichen Raum verdreckt; eine stolze Summe! Bravo! Auch bei uns sollte diese Ordnungswidrigkeit richtig Geld kosten, es müsste nicht einmal so teuer sein.

Für ein solches, sehr berechtigtes Abkassieren hätten die Leute wohl mehr Verständnis als für das Aufstellen von Blitzern an den falschen Plätzen. Es würde eine Menge Geld in die öffentlichen Kassen spülen! Von Freunden, die asiatische Länder besuchten, habe ich übrigens Ähnliches gehört. Dort gibt es für Schmutzfinken null Toleranz, es wird teuer, einfach etwas auf die Straße zu werfen. Wo bleibt bei den Kommunen Wille, Mut und Personal, um mehr Sauberkeit durchzusetzen, anstatt alles für viel Geld reinigen zu lassen? Die Kosten für die Pflege würden sich gewiss amortisieren.

Klaus Tremmel, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.08.2018