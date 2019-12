Ein Brief für die Tonne

Zum Leserbrief „Wäre schon ein starkes Stück“ (SZ-Ausgabe vom 30. November) wird uns geschrieben: Kürzlich habe ich in einem Leserbrief zur Kenntnis nehmen müssen, dass auf dem neuen Marktplatz unserer Gemeinde Ketsch, „sehr künstliche Bäume“ (ich zitiere) stehen. Ich habe meinen Augen nicht getraut und an meinem Verstand gezweifelt. Danach dachte ich erst an einen Aprilscherz, aber ein Blick auf meinen Kalender gab mir Auskunft , dass wir erst im Monat November waren.

Später habe ich in meinem Duden nachgeschlagen, um zu erfahren, was unter dem Wort „Geschwätz“ steht. Dort ist zu lesen „dummes, inhaltloses Gerede“. Ich war beruhigt. Mein Eindruck hat sich somit bestätigt, dass dieser Autor an einer sachlichen oder kritischen Berichterstattung überhaupt kein Interesse hat. Diese Person kämpft immer noch mit den Nachwehen der Niederlage bei der letzten Gemeinderatswahl. Der mündige Bürger hat dies bei seiner Wahlentscheidung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich persönlich finde diese Entscheidung auch richtig, damit solche Personen nicht am Ratstisch sitzen.

In seinen bisherigen Leserbriefen hat sich dieser Autor selbst beweihräuchert und seinen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung hervorgehoben. Pustekuchen! Auch sein plakatives Fachwissen, zum Beispiel Rückschnitt einer kleinen Hecke für 1000 Euro und das unnötige Verplempern von 200 000 Euro an Steuergeldern bei Tiefbauarbeiten auf dem Marktplatz hatten vermutlich negative Auswirkungen auf das Wahlergebnis. Der Wähler konnte sich mit der unbekannten Frauenstimme vom Friedhof nicht anfreunden. In der Zwischenzeit hat der Autor das Geheimnis gelüftet. Die Dame hat einen Namen, sie heißt „Inge“. Um seine ständigen Nörgeleien zu kaschieren ist nun die „Pseudo-Inge“ vom Friedhof seine Inspiration.

Es wäre vielleicht auch angebracht, dass seine Parteifreunde, Bündnis 90/Die Grünen, ihn wieder in die richtige Spur lenken. Selbst die Redaktion der Schwetzinger Zeitung sollte sich diesbezüglich Gedanken machen. Ich war bisher immer der Meinung, dass der Inhalt eines Leserbriefes die Meinung des Leserbriefschreibers zum Ausdruck bringen soll. Pseudo-Druckerschwärze sollte man sich sparen.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Wilfried Windisch sich zu einer höheren Weihe berufen fühlt. Auf der politischen Karriereleiter nach oben wäre das Parlament in Stuttgart eine Option. Seine Sporen muss man sich nicht erst in einem Gemeinderat verdienen. In einem früheren Leserbrief habe ich dieser Person einmal empfohlen, er möge bei der Gemeinderatswahl seinen Hut in den Ring werfen. Er hat meinen Ratschlag befolgt. Das Ergebnis ist bekannt. Als Nächstes stehen die Landtagswahlen an. Zeit zum Warmlaufen ist vorhanden. Der verstorbene Emil Limbeck (SPD) und aktuell Klaus Günther Voigtmann (AfD) sind ein Beispiel für die Vergangenheit und die Gegenwart als Abgeordnete aus Ketsch im Landtag in Stuttgart. Beide waren im Ketscher Gemeinderat nicht aktiv.

In unserer Nachbargemeinde Brühl, meinem Geburtsort, sind ständig zwei aktive Schreiber unterwegs, Herbert Semsch und Helmut Mehrer. Beide berichten über aktuelle politische Themen sowie Kultur und Geschichte. Ein „Geschwätz“ werde ich hier an dieser Stelle nicht lesen müssen. Ein profunder Hintergrund prägt den Inhalt ihrer Briefe.

Dieter Maurer, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019