Ein guter Tag braucht keine Punkte

Zum Artikel „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ (SZ-Ausgabe vom 13. Januar) wird uns geschrieben:

Zu Geburtstagen wünschen wir uns gegenseitig noch viele gute Tage und hoffen, dass diese eintreffen. Es dürfen durchaus normale Tage sein; nicht jeder Tag kann Besonderes bringen, auch wenn das heutzutage oft erwartet wird.

Nun gibt es mehr und mehr Zeitgenossen, die im Internet recherchieren, ob sie auch richtig leben. Und dafür gibt es, wie für fast alles, natürlicherweise eine App. Diese App, die sich Volontärin Catharina Zelt heruntergeladen hat, befasst sich mit deren Aktivitäten und deren Umweltverträglichkeit. Hundert Punkte gilt es nicht zu überschreiten, um ein guter Mensch zu sein. Martin Strele erklärt, dass es seine Initiative schon seit 2011 gibt und 45 800 Personen registriert seien. Vor kurzem las ich in der SZ den Beitrag von Martin Geiger, der zu ehrlichen Ergebnissen bei einem Selbstversuch gekommen war.

Er war nicht geschockt wie Catharina Zelt, sein Beitrag war besser, Catharina Zelt kann, wie sie schreibt, auf ihr Auto, ihr Smartphone und den Computer nicht verzichten. Verständlich, so geht es uns allen. Der sogenannte Fortschritt lässt uns nicht ruhen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Das moderne Leben hat sich der Mensch nicht ausgesucht und er kann sich nicht einfach daraus verabschieden, ohne dass es absurd wird. Die Einsicht, dass der ganze Verzicht nichts nützt, wenn andere noch mehr Flugreisen unternehmen, ist schon einmal zu loben.

Nachhaltigkeit wäre am besten zu erreichen, wenn uns die Industrie nicht schnelllebige Produkte unterschieben würde, die bewusst nur eine gewisse Zeit funktionieren. Nachhaltig wäre, wenn wir unsere Sachen länger nutzen könnten und wollten. Oft zwingt uns auch die Entwicklung der Technik, Neues zu erwerben, ob wir es wollen oder nicht. Werbung und Mode unterstützen diesen Prozess ebenfalls, und zu erhaltende Arbeitsplätze sind ein Argument.

Und so kommt auch Catharina Zelt nach allen Versuchen zu dem zu erwartenden Ergebnis, dass sie so nicht jeden Tag leben möchte. Beruhigend, so geht es mir auch und vielen, vielen anderen Mitmenschen. Ich bedauere jene, die auf eine solche scheinbar heilsbringende App hereinfallen und zum Follower werden! Leute, die erklären, dass das Überleben der Menschheit gefährdet sei, sind mir suspekt.

In fast religiöser Weise wird ein freudvolleres Leben vorgegaukelt, wenn wir Verzicht üben. Diese Forderung wird auch an die Politik weitergereicht und Taten eingefordert. Wehe uns, wenn wirklich eine kritische Masse aktiviert werden kann!

How dare you…! Wie können wir es wagen, so zu leben, während es anderen schlecht geht. Ob es ihnen besser geht, wenn es auch uns schlecht geht? Oft sind es die Forderungen von bürgerlichen Großstadtkindern, die die Not unserer Vorfahren nicht kennen oder ausgeblendet haben. Aufgrund deren Leistung geht es uns in diesem Land noch so gut, sodass wir in ihm gut und gerne leben!

Die Zeit, in der die Leute noch einen eigenen Garten hatten – mit Gemüse und Obstbäumen – ist leider vorbei, den Vorgarten heizen Steine auf. Kleine Geschäfte um die Ecke, zu denen man früher einkaufen ging, sie gibt es nicht mehr. So ist das „Retour à la nature“ eine nostalgische Forderung.

Viele Menschen in der gebeutelten Welt sehen uns, den westlichen Zipfel Eurasiens, als Paradies und möchten zu uns in diese Komfortzone kommen, aus der wir uns gefälligst verabschieden sollen, um die Welt zu retten. In welche Zeit sollen wir und können wir zurück?

Wenn wir erst leben wie unsere Großeltern, gibt es keinen Grund mehr, sich nach hierher auf den Weg zu machen.

Klaus Tremmel, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020