Ein Lob für den Bürgermeister

Wir sind eine am Gemeindegeschehen interessierte Gruppe von Frauen, die aus einem Mutter-Kind-Kreis – noch im letzten Jahrtausend gegründet – hervorgegangen ist. Wir wohnen alle mit unseren Familien seit vielen Jahren in Altlußheim. Es ist uns ein Anliegen, unserem Bürgermeister Uwe Grempels unsere Sympathie zu bekunden und auf diesem Wege mitzuteilen, dass er seine Aufgaben als Bürgermeister mit sehr engagiertem und großartigem Einsatz angeht: Sie erreichen Ihre Mitmenschen auf eine sehr ansprechende emotional-empathische und ehrliche Art und Weise, die zudem von echter Kompetenz und Toleranz geprägt ist.

So wurde zum Beispiel der Blausee mit entsprechenden Corona-bedingten Auflagen geöffnet, dabei haben Sie eine große Verantwortung zu einem brisanten Thema übernommen. Oft gehen Sie unbürokratisch vor und lösen damit anstehende Probleme rasch, so wie zum Beispiel beim Kauf eines Megafons für die Badeaufsicht oder der kürzlich installierten Luftfilter in Schule, Hort und Kindergarten. Uns gefällt, dass Sie nicht nur von Bürgernähe sprechen, sondern diese tatsächlich leben. Als klar wurde, dass die schöne Trauerweide am Rhein aufgrund von Schäden gefällt werden muss, haben Sie schon im Vorfeld Initiative ergriffen und die Bürger darüber informiert, dass sachgerecht wieder aufgeforstet wird.

Eine kleine Anmerkung hätten wir noch: Um gerade auch Bürger, die kein Facebook benutzen, aktuell zu informieren, würden wir uns freuen, wenn die täglichen Neuigkeiten auch über die Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden könnten.

Wir wünschen Ihnen von Herzen weiterhin haufenweise Energie, Gesundheit, gute Ideen, spontane Einsatzbereitschaft, die bewährte Zielstrebigkeit und viel Freude bei Ihrer Arbeit, denn die spürt man!

Brigitte Ruttmann, GerlindeLandenberger, Christel Grallert, Traudl Oßwald, Chris Scheck, Helga Häringer-Merz, Elisabeth Hoffstätter, Ute Gans, Altlußheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020