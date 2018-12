Eine Art moderner Campus mit Café schaffen

Ich verfolge mit Interesse die Diskussion rund um die Standortfrage des neuen Pflegezentrums. Hierbei stellt sich mir immer wieder die Frage: Was ist die Konsequenz der Argumente und wo ist eine realisierbare Alternative?

Die Argumente handeln vom Bedauern, dass der Feuerwehrplatz nicht ermöglicht werden kann. Sie handeln auch von Ideen über andere Standorte, von denen unklar ist, ob diese jemals zur Debatte standen. Sie handeln auch von verstrichener Zeit und möglichen Fehleinschätzungen. Keiner beschreibt aber eine Alternative, die in der jetzigen Lage plausibel wäre.

Was also ist die Konsequenz? Den jetzigen Standort ablehnen? Auf die Pflegeplätze verzichten? Das kann doch nicht die gewünschte oder in Kauf genommene Alternative sein? Ich fahre jeden Tag mit Auto und Bahn. Ich komme jeden Tag an hunderten von Gebäuden vorbei, die in solchen Lagen stehen. Dort wohnen überall Menschen – die meisten, weil sie einen Grund und keine Not hatten, sich für eine solche Lage zu entscheiden. Unter diesen auch diverse Pflege- und Seniorenheime.

Man kann bedauern, dass solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber so wie ich es verstehe haben wir nicht den Luxus, um zwischen einem mehr und einem weniger optimalen Standort zu entscheiden, sondern die Entscheidung ist für die Bewohner des Pflegeheims den möglichen Platz zu wählen oder einen Platz außerhalb von Hockenheim zu suchen. Diese Wahl besteht übrigens für jeden und jederzeit.

Ist es daher sinnvoll, auf die Schaffung des Angebotes zu verzichten und den jetzigen Bewohnern auch noch diese Wahl zu nehmen? Ein Protest ohne echte Alternative ist wenig sinnvoll. Die „Abrechnung“ mit der Vergangenheit sollte auf keinen Fall mit der notwendigen Entscheidung im hier und jetzt vermischt werden. Besser ist es, den Blick nach vorne zu richten.

Wichtig sind konstruktive Vorschläge. Stadtplanerisch in der Biblis-Lage Grünflächen, Begegnungsstätten (zum Beispiel ein Café) und Busanbindung vorzusehen, das schafft Lebensqualität und eine durchaus akzeptable Lage in einer Art modernen Campus.

Andreas Kunze, Hockenheim

