Haben Sie noch die Ausgabe unserer Zeitung vom Donnerstag, 2. August? Wahrscheinlich nicht, denn Spektakuläres gab es an diesem Tag eigentlich nicht zu berichten. Interessant ist sie trotzdem – aber aus einem ganz anderen Grund.

Lautstark haben sich in den letzten Wochen vermehrt Kritiker zu Wort gemeldet. Etwa auch Werner Kolhoff, ein Kommentator des Mannheimer Morgen, der auch die überregionale Berichterstattung für die SZ liefert. Sie klagen an, dass in Deutschland die „falschen Debatten“ geführt würden. Nicht Themen wie Flüchtlinge, Migration oder der Islam gehörten in den Vordergrund, sondern Rente, Pflege, Altersarmut, unbezahlbare Mieten oder der Klimawandel. Nun sprechen die Leute aber hauptsächlich über das, was ihnen über die Medien und selbstverständlich auch über ihre Tageszeitungen angeboten wird.

An besagtem 2. August sah es so aus: Mitten auf der Titelseite ein Dreispalter mit der Überschrift „Fast jeder Vierte hat ausländische Wurzeln“. Mit 19,3 Millionen Menschen haben 23,6 Prozent der hier lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. Auf Seite 2 zieht Martin Geiger in seinem Kommentar „Bunte Republik“ ein für den Innenminister desaströses Resümee: „Pfui Teufel, Herr Seehofer, statt Ankerzentren brauchen wir Sprachkurse!“ Vierspaltig unmittelbar daneben: „Ohne Migranten könnten wir keine Häuser mehr bauen“. Experten befinden darin, dass Deutschland nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht von Menschen mit ausländischen Wurzeln profitiert. Und auf derselben Seite: „Masterplan im Gegenwind“ – in Bayern warnen Flüchtlingshelfer und die Opposition vor einer „Ghettoisierung“.