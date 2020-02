Eine Suffizienz tut Not

Zum Leserbrief „Maßvoller Energieeinsatz für mehr Lebensqualität“ (Ausgabe vom 22. Februar) wird uns geschrieben: Egon Könns lobende Worte zu meinen Zuschriften haben mich gefreut. Der Hintergrund meiner „energiegeladenen“ Zuschriften ist beruflicher Art. Ich habe in den 1980er und 90er Jahren Energiesystemanalyse betrieben, vor allem für das Forschungsministerium, allerdings mit wenig Erfolg.

1988 veröffentlichte ich in der Zeitschrift „Energie“ einen Artikel über Wasserstoff (H2) mit der Hauptaussage, dass alle Versuche, H2 energetisch zu nutzen, sinnlos sind, mit Ausnahmen. Seine Bedeutung liegt in seinen chemischen Eigenschaften, die in großen Synthesen genutzt werden. Würde man ihn mittels Windstromelektrolyse statt per Erdgasspaltung herstellen, so könnte man Tausende von Windrädern sinnvoll beschäftigen und viel CO2 vermeiden. Aber die Wende-Ideologen möchten das nicht und exportieren lieber Überschusswindstrom.

Bezüglich der anhaltenden H2-Faszination – trotz aller Einwände – konsultiere man am besten Tiefenpsychologen. Was mich bei Egon Könn sehr erstaunt hat, ist der Begriff „Suffizienz“ aus dem Vokabular der „fortgeschrittenen“ Zukunftsforscher. Er ist jüngeren Datums als die abgenutzten, wirkungslosen Vokabeln „Nachhaltigkeit“ oder „Effizienz“. Er lenkt die Bemühungen um Zukunftsgestaltung endlich in die durchhaltbare Richtung, indem er eine Abkehr von der derzeitigen Überfluss- und Wegwerfgesellschaft mit ihrer fixen Idee der Wohlstandserhaltung fordert.

Es ist schwer zu vermitteln, aber es muss gesagt werden: Die Be-wohnbarkeit des Blauen Planeten erfordert eine Umkehr des Lebenswandels zu einem suffizienten Verhalten, das mit einem Bruchteil des Verbrauchs an produzierten Gütern auskommt und die Biosphäre mit einem Minimum an Abfall belastet.

Das Beispiel Motorisierung zeigt, wie weit wir davon entfernt sind. Die durchschnittliche PS-Zahl der Neuzulassungen beträgt 156. Drei Mal so viel wie ein Familienauto unter Beachtung der längst überfälligen Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 130 Stundenkilometer benötigt. Die Erkenntnis, dass wir uns langsam aber sicher von der Auslaufenergie Erdöl verabschieden müssen, hätte längst zu einem suffizienten E-Mobil auf breiter Basis führen müssen, doch unsere Hersteller verhalten sich verzweifelt nach dem Prinzip „business as usual“, solange wie nur möglich.

So ist es zu der unter Suffizienzaspekten absurden Situation gekommen, dass E-Mobile der großen Marken technisch ebenso überfrachtet und so schnell sind wie die beliebten SUV, nur meistens noch teurer. Das fördert den Fetisch „Sozialproduktwachstum“.

Dr. Felix Conrad, Hockenheim

