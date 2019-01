El Nino einfach alle Schuld zugeschoben

Im Oktober 2018 hat der Weltklimarat IPCC einen Sonderbericht zur Klimasituation veröffentlicht, der von wissenschaftlichen Klimaskeptikern aus aller Welt , wie üblich, heftig kritisiert wird. Der IPCC warnt insbesondere vor einer zunehmenden Erderwärmung, doch die Skeptiker halten das für interessengesteuerten politischen Aktionismus ohne seriöse wissenschaftliche Basis. Die sich widersprechenden Studien sind für den Normalbürger eine „allzu schwere Kost“, so dass die Frage „Ist das Klima in Gefahr oder nicht?“ allenthalben sehr heftig, aber vordergründig diskutiert wird.

Nun ist dem Ketscher Energiezirkel eine kritische Reaktion zweier renommierter skeptischer Klimaforscher auf den jüngsten IPCC- Bericht zugegangen (K.-E. Puls, H. J. Lüdecke). Das gibt die willkommene Gelegenheit, die erneute Warnung des IPCC vor einer fortschreitenden Erderwärmung mit der entgegengesetzten Einschätzung namhafter Opponenten zu vergleichen. Eine Abbildung der Skeptikerstudie zeigt eine Temperaturkurve, die in 2003 bei 0,5 (Spezialmaß) beginnt und 2017 bei 0,7 endet (+ 40 Prozent). Sie wird vom Klimaforscher D. Whitehouse mit den Worten kommentiert man sehe keinen Erwärmungstrend, abgesehen von der aufheizenden Wetteranomalie El Nino.

Diese unregelmäßig auftretende Anomalie dauerte dieses Mal offiziell von März 2015 bis April 2016. Die Kurve stieg allerdings schon ab 2011 trendmäßig bis zu einem Höhepunkt in 2014, also ein Jahr vor El Nino. Es folgt der Anstieg zu den anomalen Spitzenwerten 2015 und 2016. Danach durfte man eigentlich einen Rückgang auf das Niveau vor El Nino 2014 erwarten, doch die Temperatur erreichte 2017, also ein Jahr nach El Nino, einen absoluten Spitzenwert. Daraus folgt, dass der größte Teil des Temperaturanstiegs 2011 bis 2017 nicht auf El Nino beruhen kann,wie uns Whitehouse glauben machen will.

Zur Verdeutlichung unserer Einschätzung haben wir den El Nino-Effekt durch Direktverbindung der Punkte 2014 und 2017 eliminiert und erkennen, dass sich die 2011 begonnene Erwärmungsphase in fast gerader Linie mit einem Temperaturanstieg um 60 Prozent ganz im Sinne eines Erwärmungstrends fortgesetzt hätte, wäre El Nino nicht mit einem etwa 20-prozentigen Schub „Extrawärme“ dazwischen gekommen.

Mit unserer obigen analytischen Kurvenkorrektur im Sinne einer Arbeitshypothese bestätigt die El- Nino-bereinigte Erdwärmekurve der Skeptiker die ständig heftig angezweifelte Erwärmungsthese des Weltklimarats. Der 2011 beginnende Erwärmungstrend kann den erfahrenen Studienautoren Puls und Lüdecke eigentlich nicht entgangen sein, so dass sie sich in einem unangenehmen Erklärungsnotstand befanden. Da kam ihnen das Christuskind (spanisch: El Nino) 2015/16 mit einer Hitzewelle zu Hilfe. Das hat ihnen zwar eine großflächige Blamage mit eventuellem Rufschaden erspart, nicht aber erhebliche Zweifel an ihrer wissenschaftlichen Unbefangenheit.

Dr. Felix Conrad, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019