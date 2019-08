Endlich die Duschen wieder reparieren

Ich bin schon jahrelang Mitglied beim TV 64 Schwetzingen. Jeden Mittwoch habe ich Training mit meinen „Jedermännern“ in der Turnhalle Südstadtschule am „Go in“ beim Neuen Messplatz. Mit Peter Forch haben wir einen sehr guten Trainer, der uns in einer Stunde ordentlich ins Schwitzen bringt.

Leider ist schon seit Wochen die Dusche defekt! Es ist ein Unding, dass man total verschwitzt in die Klamotten steigen muss. Es sollte doch möglich sein, dass der größte Verein in Schwetzingen den Schaden schnellstens beheben lässt! Oder die Stadtverwaltung. Wir „Jedermänner“ wären sehr dankbar!

Albert Schwald, Schwetzingen

