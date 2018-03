Anzeige

Immer, wenn ich bei einem Schlossgartenbesuch am Grab von Johann Peter Hebel vorbeikomme erinnere ich mich an meine Schwetzinger Schulzeit, in der mir der damalige Bürgermeister vor über 40 Jahren den Hebelpreis mit einem Buch übergab. Wie schnell sind die Jahre vergangen . . .

Als Erwachsener kaufte ich mir das im Manesse-Verlag erschienene Schatzkästlein des rheinischen „Hausfreundes“. Klein und handlich, mit passenden Illustrationen ermunterte es mich immer einmal wieder darin zu blättern und die eine oder andere erbaulich belehrende Geschichte des Herrn Prälaten zu lesen.

So stieß ich wieder auf die Geschichte vom armen Untertan und dem reichen Sultan: Da fragt ein armer Untertan ehrerbietig den reichen Sultan, ob er auch glaube, was der Prophet sage: Dass nämlich alle Muselmänner Brüder seien?! Als ihm der Sultan das bestätigt, verlangt er, dass dieser dessen reiches Erbe mit ihm teile. Der Sultan lächelt ob dieser neuen Art des Almosen bettelns und gibt ihm einen Löwentaler. Worauf sich der Arme bitter beklagt, das sei nicht geteilt. Der kluge Sultan warnt ihn, zufrieden zu sein – und er soll niemandem von dem Geschenk erzählen, denn die Familie sei groß. Wenn alle kämen, so müsse er noch etwas herausgeben. Das begriff der Herr Bruder, ging zum Bäcker und kaufte Brot für seine Kinder.