Es braucht fähige Köpfe

Anzeige

In dieser Situation hilft aber aktuell ein von den politisch maßgeblich Verantwortlichen hoch gelobter Koalitionsvertrag recht wenig, solange er nur auf dem Papier steht. Vieles von dem, was in dem neuen Papier als herausragend und zukunftsweisend gepriesen wird, stand auch schon in abgewandelter Formulierung im alten Koalitionsvertrag, doch umgesetzt wurde bekanntermaßen Vieles nicht. Bloße Absichtserklärungen und eloquent vorgetragene Argumente helfen nicht wirklich, wenn die praktische Umsetzung nicht erfolgt und der allseits geforderte Aufbruch und eine notwendige Neuorientierung ausbleibt. Was ist eigentlich an der aktuell angestrebten „Großen Koalition“ noch groß, bei derzeitigen Anteilen von 33 Prozent für die CDU und 17 Prozent für die SPD? Wo bleibt visionäres Denken?

Mein Vorschlag an die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in unserem Land lautet daher: Werft alte Denkstrukturen über Bord und überwindet das unsägliche, althergebrachte und sture Lobby- und Parteigeschachere um Macht, Einfluss, Geld, Positionen und Pöstchen, denn zeitgemäße und zukunftsorientierte Politik braucht auch zeitgemäßes und weitblickendes Denken – Visionen eben.

Es gibt in allen demokratisch gewählten Parteien und Gruppierungen genug fähige und intelligente Köpfe, also Personen mit Visionen und realistischem Weitblick. Bündelt diese intellektuellen Ressourcen interessen- und parteiübergreifend und macht endlich zukunftsgerichtete und humane Politik für alle, unabhängig von Grenzen, Ethnien, Religionen, Parteien und Interessensgruppen jedweder Art – der Mensch und ein allseits menschenwürdiger Umgang muss wieder im Mittelpunkt stehen. Ein einfach „Weiter so!“ wäre fatal. Das politische Handeln muss wieder verständlich, nachvollziehbar und vor allem glaubwürdig werden und an der Basis ankommen, denn nur so kann verspieltes Vertrauen zurückgewonnen werden und echte Demokratie wachsen.

Ein Leben in Frieden und Freiheit mit Selbstbestimmung und einem respektvollen Umgang im zwischenmenschlichen Bereich, überall auf der Welt, muss das Ziel demokratischen Denkens und Handels sein, damit auch die nachfolgenden Generationen, in einem intakten Umfeld angstfrei und menschenwürdig leben können. Gerhard Kiermeier, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018