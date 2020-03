Es braucht keinen Ausgleich

Zum Artikel „Es soll einen Ausgleich geben“ vom 24. März wird uns geschrieben: Ist es wirklich wahr, dass in der momentanen Situation jemand fragt, ob er einen Ausgleich für seine Jahreskarte bekommt, weil der Schlossgarten momentan geschlossen hat? Allein die Tatsache, dass ein Mitarbeiter seine Zeit damit vertun muss, solch eine Anfrage zu beantworten, ist unvorstellbar. Eine Jahreskarte kostet 30 Euro. Der Schlossgarten kann damit an 365 Tagen besucht werden und selbst, wenn er wegen ein paar Veranstaltungen an fünf Tagen geschlossen hat, wären es immer noch 360. Das entspricht einem Eintrittspreis von 8 Cent pro Tag (abgerundet). Selbst wenn der Schlossgarten für 100 Tage schließen müsste, wäre das ein Eintrittspreis für 260 verbleibende Tage in Höhe von 12 Cent pro Tag. Für die restlichen 100 Tage würde es einen Ausgleich von 8 Euro pro Jahreskarte geben. Bei einer Schließung für 30 Tage wäre es ein Ausgleich von 2,40 Euro.

Der Schlossgarten muss gepflegt und die Mitarbeiter müssen weiter bezahlt werden. Nochmals: Ist es wirklich wahr, dass sich jemand erdreistet, nach einem Ausgleich für die Kosten seiner Jahreskarte zu fragen, während tausende Menschen um ihre Existenz bangen? Tausende Menschen in den Kliniken auf der ganzen Welt um Menschenleben kämpfen und die Mitarbeiter in den Supermärkten jeden Tag Außerordentliches leisten, um unser aller Versorgung zu gewährleisten.

Ganz zu schweigen von den Polizisten und Feuerwehrleuten, Reportern und Eltern, die jeden Tag den Spagat zwischen Arbeitsplatz, Homeoffice, Kinderbetreuung und Beschulung ihrer Kinder hinbekommen müssen.

Ich kann es einfach nicht fassen! Cornelia Hertlein, Schwetzingen

Kleinlicher geht’s nicht

Kleinlicher geht’s nun wirklich nicht. Die Jahreskarte kostet 30 Euro, der Einzelpreis für den Schlossgarten beträgt 7 Euro (zwischen 29. März und 24. Oktober). Das bedeutet, nach 4,28 Besuchen hat sich die Jahreskarte amortisiert.

Unter der Annahme, der Garten bliebe einen Monat geschlossen, würde sich ein „Ausgleich“ von 2,49 Euro errechnen. In einer Zeit, in der Tausende durch Betriebsschließungen um ihre Existenz bangen, ist das Ansinnen geradezu schäbig.

Was er vergisst, ist, dass der Garten auch ohne Besucher gepflegt werden muss, damit wir alle nach Beendigung des Besuchsverbotes, seine Schönheit wieder genießen können. Möglicherweise übertreffen die Kosten für die Berechnung des Ausgleichs und das Herausfinden der Bezugsberechtigten den Ausgleichsbetrag um ein Vielfaches.

Also lassen wir es bleiben! Dr. Rudolph Stauffer, Schwetzingen

Ihr Beitrag würde helfen

Ja, es ist schade, dass Sie und viele andere nicht in den Schlossgarten können. Aber überlegen Sie: Mit Ihrem „kleinen Beitrag“ helfen Sie auch, dass der Park so gut gepflegt ist. Überall müssen die Institutionen in dieser Zeit sehen, wie sie über die Runden kommen und da wollen Sie eine Vergütung? Hoffentlich denkt nicht jeder so. Ich möchte mich auch weiterhin über unseren schön gepflegten Schlossgarten freuen.

Karin Stützle, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.03.2020