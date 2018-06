Anzeige

Und überhaupt frage ich mich, ob der Stadt denn nicht bewusst ist, dass der ganze Fahrradmobilitätsfirlefanz am Bedarf vorbeigeht. Die Einzelhändler in der Innenstadt überleben nur, weil man mal abends auf dem Weg nach Hause schnell halblegal parkt, hineinspringt, schnell auswählt und dann seinen Heimweg fortsetzt, immer in der Hoffnung, dass das Ordnungsamt nicht schneller war. Die Alternative heißt übrigens Amazon und bedeutet noch mehr Lieferverkehr. Schwetzingen ist eine Pendlerstadt, und die Vielzahl ihrer Einwohner ist dabei wegen miserabler Verbindungen gestraft. Wer in Walldorf bei SAP arbeitet oder nach Heidelberg muss, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht dran (so braucht man zum Beispiel von der Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Straße aus zum Heidelberger Universitätsplatz mit Bus, nochmal Bus, Straßenbahn und wieder Bus fast anderthalb Stunden; bei den nur sieben Kilometern Luftlinie könnte ein Fußmarsch fast schneller sein).

Tatsächlich hat die Stadt auch in Sachen Straßenbahn nach Heidelberg versagt – oder wurden nach dem Nein der Plankstädter Alternativen geprüft? Etwa eine Verlängerung der Straßenbahn von der Kirchheimer Endstelle über das Patrick-Henry-Village (dessen Anschluss an das Straßenbahnnetz scheint die Stadt Heidelberg vor lauter IBA-Begeisterung übrigens auch nicht auf dem Radar haben) zum Bellamar und dann via Südtangente in die Innenstadt?

Womit wir bei der aus heutiger Sicht ebenfalls irrwitzigen Stilllegung der Bahnstrecke Heidelberg-Schwetzingen-Speyer wären. Fahrzeuge in dieser Relation dürften tatsächlich einen hohen Anteil des PKW-Verkehrs auf der Südtangente in/aus Richtung Heidelberg ausmachen (und glaube doch bitte niemand, diese Autofahrer würden über die L599 und B535 Schwetzingen umfahren). Tatsächlich ist auch ein Großteil des Verkehrs auf der sanierungsbedürftigen Salierbrücke dieser weggefallenen Bahnverbindung geschuldet.

Auch deswegen ist die bevorstehende Sanierung der Salierbrücke eigentlich Unsinn. Die Brücke ist seit Jahren chronisch überlastet (was auch eine Folge der von Altrip erfolgreich verhinderten dritten Rheinbrücke in Mannheim ist), so dass die Sanierung allenfalls ein paar Jahre Aufschub gewährt, bevor am Lußhof eine leistungsfähige vierstreifige Brücke gebaut werden muss. Dann bitte wieder mit Bahngleisen. Bis ins Talhaus liegen die Gleise von Schwetzingen her ja noch, und die Verbindung nach Heidelberg wäre notfalls über eine Verbindungskurve in Friedrichsfeld realisierbar, falls die durch den Bau der B535 erschwerte Wiederherstellung der früheren Trasse wieder an den Plankstadtern scheitern sollte.

Die ganze Stadtplanung nutzt jedenfalls nichts, wenn benachbarte Gemeinden, die wie im Falle Schwetzingen/Plankstadt/Oftersheim eigentlich ein geschlossenes Siedlungsgebiet bilden und deswegen längst fusioniert sein sollten, nicht miteinander reden und sogar gegeneinander arbeiten.

Matthias Becker, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018