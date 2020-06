Es geht auch anders

Zum Artikel „Parkähnliche Anlage gelobt“ vom 5. Juni wird uns geschrieben: Beim Lesen über den so schönen und gepflegten Friedhof in Reilingen dachte ich an den Friedhof in Brühl (besonders an die Abteilung „N“) und war erfreut, als sich dort vor einer Woche endlich etwas getan hat. Die dicken Äste, die seit Langem herumlagen, wurden endlich entfernt, auch das hohe trockene Gras wurde gemäht.

Aber das war es schon. Es sieht dort immer noch sehr ungepflegt aus. Auch einige Wege sind leider für gehbehinderte Menschen mit Rollator oder Rollstuhl nicht benutzbar. Das Thema liegt mir seit längerem sehr am Herzen. Es tut sich nichts.

Ich gehe öfters auf den Ketscher Friedhof und sehe dort, dass es auch anders geht.

Heidi Just, Brühl

