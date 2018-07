Anzeige

Nun fügte es sich auf wundersame Weise so, dass ich auf meinem Weg einem guten Bekannten begegnete, der früher in seinem aktiven Berufsleben Schlosser war. Als er von meinem Missgeschick erfuhr, bot er mir sofort Hilfe an. Wie verabredet, erwartete er mich nach meinem Einsatz samt dem nötigen Werkzeug.

Er ersparte mir den Kauf eines neuen Schlosses samt Zubehör und die Kosten für den Schlüsselnotdienst! Es gelang ihm – auf welche Art und Weise auch immer – nach dem Ausbau des Zylinders den abgebrochenen Schlüssel zu entfernen! Somit war alles voll funktionsfähig!

Missachte nie Dein Bauchgefühl!

Jutta Müller, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.07.2018