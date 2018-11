Es ist wie die Suche nach Krümeln

Als ich vor sechs Jahren innerhalb von vier Tagen zum Rollstuhlfahrer wurde, lernte ich quasi über Nacht den Paragrafendschungel kennen. Was war geschehen? Als meine damalige Ehefrau einige Tage verreiste, war ich in unserem Brühler Haus allein. Am ersten Tag trat plötzlich eine Medikamentenunverträglichkeit auf. Ich fühlte mich stark unwohl und ging auf Nummer sicher. Ich rief meinen langjährigen Hausarzt an und ließ die Haustür einen Spalt offen. Wie ging es weiter?

Vier Tage später lieferte ein Ketscher Autohändler mein neues Fahrzeug an, auf das ich mich so gefreut hatte. Er rettete mir das Leben. Er sah meine Verfassung und drückte sofort auf den Notfallknopf 112. Das Rote Kreuz brachte mich ins Mannheimer Klinikum. Vier Spezialisten mussten den linken Unterschenkel amputieren. Die Odyssee begann.

Fast zwei Jahre lang wanderte ich durch Kliniken und diverse Reha-Einrichtungen. Mit verschiedenen sozialen Einrichtungen in Brühl nahm ich Kontakt auf, um ein neues Wohnkonzept zu finden. Damals war ich 72 Jahre alt, heute bin ich sechs Jahre älter. Ein neuer Anfang musste gefunden werden; denn meine Ehefrau wohnte jetzt in Bayern. Von meinem Brühler Haus musste ich mich trennen, weil es meine neue Situation einfach erforderlich machte.

Vor knapp drei Jahren lernte ich eine neue Frau kennen. Jetzt meine aktuelle Lage: Ich zog ins betreute Wohnen, an das ein Pflegedienst angeschlossen ist. Mit insgesamt sechs Schlaganfällen musste ich 14 Wochen in Kliniken verbringen.

Jetzt zu den sozialen Einrichtungen in Brühl: Meine Lebensgefährtin liegt zurzeit nach einem Schlaganfall in Mannheim. Die Verantwortlichen geben keine Antwort auf Details, weil allein ihr Neffe, der in Köln wohnt, als Verwandter zweiten Grades ausfindig zu machen war und nach den gesetzlichen Bestimmungen auskunftsberechtigt sei.

Mir verweigert der Pflegedienst, dass die Schwestern einem Rollstuhlfahrer, der inzwischen noch ein Auge verloren hat, dringende Post erledigen. Die Nachbarschaftshilfe, der Name drückt dies schließlich aus, verweigert das Einkaufen. Ein längeres Gespräch mit zwei Damen des Leitungsteams brachte keine Klärung. Eine Zusage für eine neue Kraft blieb aus. Ich habe lediglich erfahren, was nicht möglich ist.

In diesem Sinne „Frohe Weihnachten und Besseres fürs neue Jahr“. Mein Wunsch: Hoffentlich machen andere Kranke bessere Erfahrungen. Oder habe ich mich in allem nur getäuscht?

Peter Dewitz, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018