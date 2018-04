Anzeige

Folgende Reaktion erreicht uns zum Leserbrief von Herrn Mehrer in der SZ vom 14. April:

1. Der Unterschied ist folgender: Die „Millionen tüchtigen und gut integrierten Muslime“, die Sie beschreiben, leben nicht erst seit 2015 in Deutschland wie die Flüchtlinge, sondern sie haben sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte integriert. So lange hat das gedauert! Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert. Deshalb kann man die „integrierten Muslime“, die zudem meist als Gastarbeiter kamen und dem Sozialstaat erstmal nicht auf der Tasche lagen, nicht mit den 1,5 Millionen Flüchtlingen vergleichen, die ohne Gegenleistung nach Deutschland kamen und sich auch nicht „auf die Schnelle“ integrieren können. Wobei, wenn man ehrlich ist, die Integration auch nach Jahrzehnten nicht vollständig gelungen ist. So erlebe ich es immer wieder, dass in Döner-Läden ausschließlich türkische Musik läuft. Dass man sich mit zum Teil seit Jahrzehnten hier lebenden Ausländern nicht vernünftig auf Deutsch unterhalten kann, da sie die Sprache nicht beherrschen. Dass sie sich in ihren Gruppen ausschließlich in ihrer Sprache unterhalten. Dass muslimische junge Männer unsere jungen Frauen aufs Blödeste anbaggern, wenn ich es aber wage, eine ihre Schwestern nur mal anzuschauen, gleich angefeindet werde. Was ist mit der „Ehre“ gegenüber deutschen Frauen?

2. Die Flüchtlingswelle 2015 hätte auf europäischer Ebene gelöst werden müssen. In unserer heutigen Zeit sollte doch Europa im Mittelpunkt stehen. Die Flüchtlinge hätten solidarisch auf ganz Europa verteilt werden müssen. Es kann nicht sein, dass ein Land den Hauptanteil trägt. Man muss sich fragen, ob es noch zeitgemäß ist, dass Deutschland der „Retter der Welt“ sein muss. Im europäischen Kontext wohlgemerkt. Und meines Wissens nach dann auch alleine die Kosten für Unterbringung, Sozialleistungen, Asylverfahren und Gerichtsverfahren tragen muss. Oder bekommt Deutschland die Kosten im Verhältnis der Flüchtlinge von der EU erstattet?