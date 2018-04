Anzeige

Eigentlich ist es unfassbar – zu-mindest für uns ältere und ehemalige Lehrkräfte: Das Kultusministerium Baden-Württemberg wird noch vor den Sommerferien für viel Geld einen Leitfaden für Lehrkräfte herausbringen, wie die Rechtschreibleistung der Schüler zu verbessern ist!

Was haben eigentlich die früheren Lehrer getan, die den Kindern ohne zusätzliche teure Leitfäden richtiges Schreiben beibrachten? Und die hatten auch nicht alle Deutsch als Hauptfach studiert! Es sind ja auch nicht nur die Kinder mit Migrationshintergrund oder die Flüchtlinge, die nicht richtig schreiben können und die man jetzt als Sündenböcke brandmarken könnte. Nahezu alle Jüngeren – bis hinein in die Universitäten und darüber hinaus – haben orthographische Defizite! Dort – also an Universitäten und Hochschulen – werden Eingangskurse für Rechtschreibung und deutsche Sprache abgehalten. Vor Jahrzehnten war das noch undenkbar! Und beherrschen wirklich alle Lehrer die Rechtschreibung, wie der GEW-Geschäftsführer in dem Artikel vom 28. März in der SZ behauptet.

Ich erinnere mich, wie ich mich als Ausbildungslehrer für die Hochschule aufgeregt habe, als in den 1990er Jahren ein PH-Student im letzten Praktikum vor der Dienstprüfung an der Tafel den US-Staat „Hawaii“ mit nur einem „i“ schrieb! Und heute? Da könnte man das doch sicher locker durchgehen lassen – ist ja auch fast richtig! Und auf einem aktuellen Kontoauszug lese ich das Wort „Haubtzollamt“! Was soll man dazu sagen?