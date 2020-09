Fehlende Testkits und Kapazitäten

Testen, testen, testen – das ist eine zwingende Notwendigkeit, um eine unkontrollierbare Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden oder zumindest stark einzuschränken. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, das dort beschäftigte Pflegepersonal, alle örtlichen Sozialstationen, Mitarbeiter in Arztpraxen und Krankenhäusern einschließlich aller Ärzte, alle Lehrkräfte, alle Personen in Kitas und Kindergärten, alle Sozialarbeiter, alle in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Menschen, alle ehrenamtlich tätigen Bürger in Tafelläden, in Sportvereinen. Sie müssen regelmäßig jede Woche zumindest einmal getestet werden, finde ich.

Sollte dies verschlafen werden, droht im kommenden Herbst und Winter eine starke flächendeckende Zunahme von Infektionen. Sogenannte Infektionsketten können dann nicht mehr durchbrochen werden. Die Aufnahmekapazitäten für schwere Fälle werden sich erschöpfen und die Todesfälle durch Covid-19 werden stark ansteigen.

Erschreckend, um nicht zu sagen mit Menschenverachtung, scheut man die hierfür entstehenden Kosten und streitet sich darüber, wer welche Kosten, in welchem Fall zu tragen hätte. Nun stellt man sogar fest, dass Testmaterial knapp wird und örtlich auszugehen droht. Das bereits ohne die oben aufgeführten notwendigen Dauertestungen.

Von den verantwortlichen Politikern, mit Ausnahme von ganz wenigen Ministerpräsidenten, werden diese Missstände nicht thematisiert. Im Gegenteil: Die Politik versucht auf dubiose Art und Weise durch ständige Neuregelungen den explodierenden Testbedarf sogar noch einzudämmen. Anstatt die begangenen Planungsfehler einzugestehen und unter Einsatz aller nur erdenklichen Mittel zu beseitigen, wird der bestehende Missstand mit „wohlklingenden Argumenten“ in ständig neuen Erlassen gerechtfertigt und somit nur weiter verwaltet.

Bezogen auf diese Missstände und Fehlplanungen haben die verantwortlichen Politiker – mit ganz wenigen Ausnahmen – die ehrenvolle Bezeichnung Volksvertreter meiner Meinung nach nicht verdient.

Jan Cieslik, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020