Fehler wird es immer geben

Mein früherer Hausarzt machte mir mal den Vorschlag, als ich über Schlaflosigkeit klagte, eine Gemeinderatsitzung in Ketsch zu besuchen, er garantiere mir, spätestens bei Hälfte der Sitzung hätte ich alle Schlafprobleme überwunden. Der Mann hatte Recht. Schon nach kurzer Zeit fielen mir die Augen zu. Eine solche Anhäufung von Claqueuren findet man selten. Jegliche Kritik an dem „sehr geehrten Bürgermeister“ oder der Verwaltung fehlte oder wurde nur ganz verschämt zum Ausdruck gebracht. Stattdessen nur Lobgesänge auf die Gemeindeverwaltung und auf den Gemeinderat, also auf sich selbst.

Wer sich für Kommunalpolitik und konstruktive Streitkultur interessiert wird sicherlich enttäuscht sein. Abgesehen von rühmlichen Ausnahmen wie Gemeinderat Martin, ist der Begriff „Hofschranzen“ vielleicht überspitzt, aber aus meiner Sicht nicht verkehrt.

Wie in jeder Gemeindeverwaltung in der Bundesrepublik werden auch in Ketsch neben guter Arbeit auch Fehler gemacht, das ist ganz normal und auch verständlich (siehe Marktplatz, Standort Alla Hopp und einige Dinge mehr). Verständlich ist auch, diese Fehler zu verniedlichen und zu vertuschen. Aber so wie in Ketsch alles abzustreiten und auch dann noch zu versuchen, die Kritiker mundtot zu machen, das ist doch wirklich kaum nachvollziehbar.

Hier wird ein berechtigter Kritiker, nämlich Herr Windisch, als Münchhausen und Nörgler bezeichnet. Ja es wird ihm sogar empfohlen aus Ketsch wegzuziehen. Mein lieber Schwan, was sind das für Leute, die die Meinungsfreiheit so verunglimpfen. Aber Herr Sobylak hat ja nicht aus eigenem Antrieb seinen Leserbrief geschrieben, sondern wurde erpresst, von seiner Gattin.

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer: Eine gute Ehe ist eine, bei der er ein bisschen taub und sie ein bisschen blind ist. Auch Gemeinderat Weixler hat sich über die kritischen Leserbriefe ausgelassen. Dazu kann ich nur sagen: Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, dass er sie verdient!

Walter Rohr, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018