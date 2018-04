Anzeige

Sehr geehrte Frau Merkel, Sie werden in einiger Zeit nicht mehr die Kanzlerin von Nordafrika und Deutschland sein. Dann werde ich Sie in Ihrem schönen Haus in Südtirol besuchen.

Ich werde Ihnen dann folgende Bilder zeigen: Bilder von den Ghettos der deutschen Städte. Bilder von Fremden, die man ausgezählt hat. Bilder von Hauptschulen und verunsicherten Müttern. Bilder von Gleichgültigkeit, Hass und Neid. Bilder von Menschentrauben vor öffentlichen Ämtern. Bilder von geplatzten Träumen, Verzweiflung und Einsamkeit. Bilder von Menschen die eine Knarre im Gesicht tragen. Bilder von Unsicherheit, Ängsten und Verdrängung. Bilder von einer neuen Parteienlandschaft. Bilder von Herausforderungen, die zu großen Problemen wurden. Bilder von einer desillusionierten Presse, die nach Wundern sucht. Bilder von linken Politikern, die verstummt sind.

Alles dies werde ich Ihnen als Verantwortliche zeigen.