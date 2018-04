Finanzierung bekommen wir zu spüren

Anzeige

Lange Zeit war selbst den Insidern unklar was es mit den Begriffen „Resettlement und Relocation“ (also Umsiedlung) im CDU-Regierungsprogramm auf sich hat. Nun ist klar, dass dies die nächste Stufe von Frau Merkels Vorhaben ist: Zur Aufnahme weiterer 10 000 Flüchtlinge hat sich Deutschland bereiterklärt. Sicher gehören diese nicht zu den 200 000, die ohnehin jährlich kommen werden – nicht eingerechnet in diese Zahlen sind übrigens sämtliche Tausende Familiennachzügler. Bei einer Zahl von 2 Millionen aufgenommenen „Schutzsuchenden“ von 2014 bis 2018 ist diese zusätzliche Zahl in den Augen der Regierung wohl nicht mehr relevant.

Neben den immensen und mittlerweile allseits bekannten kulturellen und sicherheitstechnischen negativen Auswirkungen will ich hier nur kurz auf die unglaublichen finanziellen Lasten eingehen:

Der offizielle Bundeshaushalt 2018 beträgt 337,5 Milliarden Euro, davon fließen massive 21,4 Millarden in die Flüchtlingshilfe. Addiert man zu diesen Bundesausgaben noch die Kosten der Länder und Kommunen, die nur zirka 50 Prozent ihrer Gesamtkosten erstattet bekommen, ergeben sich 45 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr, ohne weitere Kosten tausender dadurch dringend benötigter Polizisten, Richter oder Lehrer hinzuzurechnen (diese Zahl entspricht auch neutralen Schätzungen). Wohlgemerkt wird diese unvorstellbar hohe Summe für einen Großteil an Illegalen ausgegeben, denn die Asyl-Ablehnungsquote liegt bei stolzen rund 70 Prozent – und Abschiebungen gibt es so gut wie keine!