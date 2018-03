Anzeige

Ich treffe ihn eher zufällig. Er ist Mitarbeiter eines Job-Centers. Er berät und betreut Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, auf dem ersten Arbeitsmarkt ihr Auskommen nicht finden, oft schon länger nicht. Als ihr persönlicher Ansprechpartner ist er immer wieder mit schweren Geschicken konfrontiert. Als ich ihn frage, was für ihn in seiner Arbeit Erfolg ist, sagt er: „Wenn die Menschen, die ich berate, ein bisschen offener gehen, als sie gekommen sind.“

Das mag bescheiden klingen, und ist doch so viel: froher zu sein, zuversichtlicher, näher an der Freude. Und er fügt hinzu: „Wer immer zu mir ins Zimmer kommt, egal wie er aussieht, wie er riecht, was er anhat, wie er geht – jede und jeder hat Fähigkeiten, hat Begabungen.“ Er sagt das, wo er doch genau weiß, dass der Arbeitsmarkt nicht jede Fähigkeit und jede Begabung braucht. „Egal wie einer aussieht, wie er riecht, wie er geht. Er ist mir willkommen.“ Und indem er dies sagt, legt sich ein freundliches Lächeln um seinen Mund. Ein Lächeln, das glaubhaft wirkt. Seine Freundlichkeit und seine Freude sind ansteckend.

Vielfältig und offen

Laetare heißt der Sonntag, mit dem die neue Woche beginnt. Ziemlich genau in der Mitte der Passionszeit hat er als Leitvers „Freuet Euch“, erinnert er an die vielfältigen Anlässe sich zu freuen: am erwachenden Frühling, an den Schöpfungen der Kultur, an den Freuden, die wir einander machen können. Er erinnert an die Osterfreude, die noch aussteht und doch schon da ist: dass die Liebe stärker ist als der Tod, dass das Leben neu wird. Wir können die Freude nicht weit genug fassen: die Freude an Essen und Trinken – im Fasten wird sie am deutlichsten erlebt –, die Freude am Spiel, an der Ekstase der Liebe, an der Erkenntnis, an der Gotteserkenntnis auch, an einer Gemeinschaft, die birgt und trägt.