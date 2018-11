Für Gänse ist das sicher kein Genuss

Vor kurzem habe ich in der Schwetzinger Zeitung einen Bericht über ein Restaurant gelesen, das nach eigenen Angaben „Küche für jedermann“ anbietet, unter anderem Gänsestopfleber. Diese wird folgendermaßen hergestellt: Der Gans wird ein Rohr durch den Schnabel in die Speiseröhre geschoben und durch dieses Rohr Futter in den Magen gestopft. Durch die große Futtermenge vergrößert sich die Leber krankhaft.

Bei dieser Prozedur leidet das Tier unsäglich unter Erstickungsangst. Aber der Gourmet hat seinen „Genuss für den Gaumen“. Diese Tierquälerei ist in Deutschland verboten, wird aber in Frankreich noch angewendet. Eine Küche für jedermann ist nicht verkehrt, aber sie muss nicht mit so viel Tierleid verbunden sein. Darüber sollte der Restaurantbetreiber nachdenken.

Christiane Fischer, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018