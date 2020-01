Zum Artikel „Stadtmarketing trennt sich von Jens Rückert“ (SZ-Ausgabe vom 11. Januar) wird uns geschrieben: Wir dachten, wir lesen nicht richtig. Für wie dumm halten die Verantwortlichen des Stadtmarketings die Leser? Die Erklärung für die Trennung ist ein einziger Widerspruch in sich! Diese Leute haben sich mit diesem Artikel ein beschämendes Armutszeugnis ausgestellt!

Die Argumente des Stadtmarketings: „Künftig soll ein Trio die Arbeit stemmen.“ Die Vorsitzende Elke Ackermann-Knieriem gibt dabei zu, dass schon Vorgängerin Anne-Marie Ludwig den Vorstand immer wieder darauf hingewiesen hat, dass der Arbeitsaufwand in der Besetzung mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer und einer Teilzeitkraft nicht zu bewältigen sei. „So wird das künftig nicht mehr gehen. Wir müssen die Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Wir können nicht mehr wie bisher weitermachen. Unser Ziel: zwei Personen in Vollzeit plus Sibylle Breyer als Teilzeitkraft“, so Ackermann-Knieriem.

Wenn das alles schon lange bekannt war, warum hat man dann Jens Rückert ins offene Messer laufen lassen, beziehungsweise nachdem er zum Geschäftsführer berufen wurde, so im Stich gelassen? Er war allein! Es ist doch mehr als seltsam, dass Sibylle Breyer erst kündigte, und es dann, nachdem Jens Rückert unter allen möglichen Vorwänden mit vereinten Kräften ausgebootet wurde, gelungen ist, sie wieder an Bord zu holen.

Wie gesagt! „Für wie dumm hält uns das Stadtmarketing?“ Es ist völlig belanglos, beziehungsweise vergessen, dass Jens Rückert mehrere Jahre ehrenamtlicher Vorsitzender war. Falls es nicht allgemein bekannt ist: Ehrenamt heißt: „Arbeit ohne einen Cent Verdienst!“ Vergessen sind auch seine ehrenamtlichen Arbeiten: 150 Jahre TV Schwetzingen im Jahr 2014, 1250 Jahre Stadt Schwetzingen 2016 und vieles mehr.

Wir wissen, dass er sich jeweils ein ganzes Jahr unermüdlich, bis zur gesundheitlichen Erschöpfung für diese Events eingesetzt hat. Den Dank bekamen andere. Wir wissen, wovon wir reden, wir haben es hautnah miterlebt. Wir kennen Jens Rückert teils Jahrzehnte, als ehemaligen Kollegen, Sportler und Freund.

Als loyalen, fleißigen, hilfsbereiten vor allem als integren Menschen. Wir können nur hoffen, dass er sich nicht weiterhin ausnützen lässt! Oberbürgermeister Dr. Pöltl hatte bei seiner Neujahrsansprache den „Respekt im Umgang miteinander“ ins Zentrum gestellt. Anscheinend ist das nicht bis zum Stadtmarketing durchgedrungen. Denn von Respekt kann hier keine Rede sein!

Im Namen von allen, die Jens gut kennen.

Gisela Wörn, Schwetzingen

Anmerkung der Redaktion: Nach unseren Recherchen gab es weder vereinte Kräfte, die ihn ausgebootet haben, noch fehlende Hilfsangebote.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020