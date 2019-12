„Fußballromantiker sagen Stadion - nicht Arena“

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für einen Freund, der alles hat, noch dazu Bayern-Fan ist - also auch fortwährenden Erfolg genießt - erschien das Buch von Albrecht Breitschuh (kleines Bild) als Glücksfall: „Als es den Bayern noch ans Leder ging“ liefert 13 Portionen Misserfolg - ideal für erwähnten Spezi, der bei der Lektüre 13 Bayern-Niederlagen zwischen 1973 und 1993 in Häppchen zu sich nehmen kann. Dabei schmerzt die Aufarbeitung den Bayern-Anhänger nicht, denn Albrecht Breitschuh geht es nicht um Schadenfreude. Er bedient, was die Herzen wahrer Fußball-Liebhaber erwärmt. Wie steht es im Untertitel des Buchs? „13 Geschichten für Fußball-Romantiker“ - das könnten jene sein, die in Kickstiefeln im Ohrensessel sitzen und sich vor dem Kaminfeuer daran ergötzen, was der Autor für sein Erstwerk recherchiert hat. Der 54-Jährige hat sich mit vielen Protagonisten unterhalten. Das fördert Witziges, Überraschendes und auch Trauriges zutage. Und das ist im Mannschaftsverbund ein Schuss in den Winkel. Die Fans der 13 Bayern-Bezwinger jubeln sowieso, oder besser: noch immer, für sie waren es unvergessene Spiele, Siege für die Ewigkeit.

Wir sprachen mit Hörfunkjournalist Albrecht Breitschuh, der bis 2002 gut zehn Jahre lang Teil der ARD-Bundesliga-Schlusskonferenzwar und aus den Stadien des Nordens berichtete.

Was zeichnet einen Fußball-Romantiker wie Albrecht Breitschuh aus?

Albrecht Breitschuh: Ihn zeichnet aus, dass er das Ergebnis zwar wichtig nimmt, aber dass das Ergebnis nicht alles ist. Man sagt ja, Fußball ist ein Ergebnissport. Das gilt vielleicht für die Aktiven, aber nicht für den Fußball-Romantiker. Er hat ein Herz für Vereine, die ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, aber die eine große Vergangenheit hinter sich haben wie die Offenbacher Kickers, der 1. FC Saarbrücken, auch Waldhof Mannheim gehört dazu oder Rot-Weiß Essen. Er guckt nicht nur die Tabellen der 1. und 2. Bundesliga an, sondern weiß auch, was darunter passiert. Und ein Fußball-Romantiker sagt „Stadion“ und nicht „Arena“.

„Als es den Bayern noch ans Leder ging“ heißt Ihr Buch - geht es ihnen denn nicht gerade, ganz aktuell ans Leder?

Breitschuh: Das ist ja das fiese an den Bayern. Da hat man mal eine gute Idee und dann verlieren sie plötzlich. Nein, das ist schon etwas anderes. In den Zeiten, über die ich berichte, die 70er und 80er Jahre, waren die Bayern zwar auch die Nummer eins in Deutschland, aber sie waren deutlich verwundbarer als heute. Sie konnten damals nicht nur hoch verlieren, sondern sie konnten auch dauerhaft verlieren. Das wäre heute undenkbar. Und wenn es heute mal nicht so gut läuft, dann kaufen sie sich einfach einen Coutinho für was weiß ich wie viele Millionen. Das war damals nur sehr eingeschränkt möglich. Die Bayern sind heute eigentlich komplett abgehoben vom Rest der Bundesliga. Man sagt ja auch immer so schön: Wer sich mit den Bayern messen möchte, muss aufpassen, dass er sich nicht verhebt. Wohlgemerkt, das ist ein Lob an die Bayern. Denn das haben die Münchner ja wirklich aus eigener Kraft geschafft.

Sie sind kein Bayern-Hasser?

Breitschuh: Überhaupt nicht. Ich kann sogar sagen, dass ich bei den Champions League-Niederlagen, zu denken wäre an das Finale 1999 gegen Manchester United, gelitten habe. Ich war fix und fertig. Weil da geben die Sportler alles nach dem sie streben, was sie unbedingt haben möchten, innerhalb von zwei Minuten aus der Hand - das ist das eine. Das andere ist: Wenn man die Bayern nicht mag, weil sie so viel Geld haben, dann ist Manchester United als Vertreter für den britischen Fußball der reine Kapitalismus.

Wie kam es zu der Idee des Buches?

Breitschuh: Es hat mich schon immer beschäftigt, dass es in den 70er und 80er Jahren so eine Kontinuität der Pleiten der Bayern gab. Da haben die immer mal wieder auf den Sack bekommen. Und das ist etwas, das bei den Vereinen, die gegen sie gewonnen haben, eine herausragende Bedeutung hat. Das können die Fans einfach so aufsagen. Und da dachte ich mir, da muss man doch mal genauer hinschauen. Es droht in Vergessenheit zu geraten. Jüngere Fußball-Fans kennen die Bayern nur als Meister. Von mir aus kennen sie noch Angela Merkel als Bundeskanzlerin, aber dass die Bayern in Kaiserslautern, in Frankfurt oder in Duisburg über Jahre kein Bein auf den Boden bekommen haben, wissen nur noch ganz wenige.

Wie kam es zu der Auswahl der 13 Begegnungen im Buch?

Breitschuh: Ja, die Auswahl ist streng subjektiv. Ich habe aber die Spiele ausgesucht, in denen die Bayern unheimlich hoch verloren haben. Offenbach 6:0, Saarbrücken 6:1 oder Schalke 7:0 - allein das hat schon gereicht. Dann habe ich die Vereine ausgesucht, die über längere Zeit gegen die Bayern erfolgreich waren. Und die idealerweise für das Buch keine größere Rolle mehr im Fußball spielen, aber über eine längere Zeit ein große Rolle gespielt haben. Ich hätte natürlich auch andere Vereine nehmen können. Die Stuttgarter Kickers zum Beispiel, auch Waldhof Mannheim wäre ein Kandidat gewesen oder der FC St. Pauli, der Weltpokalsiegerbesieger.

Sie haben mit vielen Protagonisten von damals gesprochen - wer oder was hat Sie am meisten überrascht?

Breitschuh: Also der Überraschendste war Wolfgang Schäfer. Er hat 1985 das entscheidende 2:1 für Bayer Uerdingen im Pokalendspiel gegen die Bayern geschossen. Als ich mit ihm sprach, stellte sich heraus, dass er eine unvergleichliche Leidensgeschichte hinter sich hat, dass er sich durch den Fußball richtig kaputt gemacht hat. So kaputt, dass er wirklich an Selbstmord dachte. Es war die Frage, ob man seine Geschichte rauslässt, weil man darüber nicht mit Leichtigkeit schreiben kann, oder man macht sie richtig. Ich habe mich dafür entschieden, sie richtig zu machen. Deshalb ist das Kapitel über Bayer Uerdingen eines, das weniger zum Schmunzeln beiträgt, sondern die harte, raue Wirklichkeit zeigt. Und dann gibt es Leute, die einfach unheimlich gut erzählen können. Bernhard Dietz, Rainer Zobel, Volker Finke, Dietmar Erler und Bernd Franke von Eintracht Braunschweig, die alle eint, dass sie nach wie vor mitfiebern, sich wahnsinnig auskennen, aber mit etwas Befremden sehen, wohin sich der Fußball entwickelt hat. Das waren alles Profis, denen es ums Gewinnen ging, die auch eine Menge Geld verdient haben, keine Frage, aber das Ganze hatte noch etwas Erdverbundenes.

Welches Spiel von den 13 im Buch hätten Sie gerne live gesehen oder auch kommentiert?

Breitschuh: Als MSV-Fan hätte ich gerne das 6:3 von Duisburg gegen die Bayern 1977 gesehen. Mein persönlich wildestes Spiel, das ich kommentiert habe, war das 4:4 des Hamburger SV gegen Juventus Turin in der Champions League. Dann muss ich sagen, dass ich als Reporter am liebsten das 7:4 des 1. FC Kaiserslautern gegen Bayern gemacht hätte. Denn diese Dramaturgie ist kaum zu überbieten. Die Bayern führten schon mit 3:0 und 4:1.

Sie sprechen das 4:4 des HSV gegen Juve im September 2000 an - da hatten Sie schon Gänsehaut, oder?

Breitschuh: Ja, doch, auch deswegen, weil ich am Abend um 24 Uhr zu Hause war, kaum schlafen konnte wegen der Eindrücke und am nächsten Morgen einen Anruf bekam und zum Auslaufen gehen sollte, um noch ein paar O-Töne einzuholen. Wir Journalisten, ich weiß nicht mehr wie viele, standen da am Trainingsgelände und wir waren alle mehr Fans als die einen Profis und die anderen Journalisten und haben uns unterhalten. Was für ein irres Spiel! Alle hatten damit gerechnet, dass der HSV verliert, dann lag er ja auch schon mit 1:3 hinten, führte dann mit 4:3, ehe die Turiner noch einen Elfmeter geschenkt bekamen.

So kurz vor Weihnachten: Wem würden Sie Ihr Buch schenken?

Breitschuh: Ich sage immer, mein idealer Leser sollte zumindest wissen, für welches Rasierwasser Paul Breitner in den 80er Jahren Werbung gemacht hat (lacht). Ich würde das Buch in erster Linie Bayern-Fans schenken - ein kleines bisschen Häme ist da dabei, aber nur in Spurenelementen. Dann ist das Buch natürlich für die Fans geschrieben, deren Vereine nicht mehr so in den Schlagzeilen auftauchen. Und es ist für alle, denen es nicht nur auf das schnöde Ergebnis ankommt.

„Als es den Bayern noch ans Leder ging“, arete-Verlag, 240 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-96423-026-3

