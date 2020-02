Gefahr geht von anderer Stelle aus

Ich bin kein Mitglied der Werte-union, sondern lediglich ein parteiloser Beobachter des politischen Geschehens. In der letzten Zeit häufen sich die Meldungen über Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Der Kölner Anwalt Ralf Höcker, Sprecher der Werteunion, hat sich mit folgendem Text von seinen Freunden in dieser politischen Gruppierung verabschiedet:

„Wir haben alle hautnah mitbekommen, was in den letzten Tagen passiert ist: Über uns werden übelste Falschbehauptungen verbreitet, man schnüffelt unser Privatleben aus und man verfügt erstaunlicherweise über die notwendigen Mittel und Möglichkeiten, dies zu tun. Wir sind das Ziel einer konzertierten Verleumdungs- und Beleidigungsaktion. In meiner Kanzlei haben mich anonyme Morddrohungen erreicht. Mir wurde vor zwei Stunden auf denkbar krasse Weise klargemacht, dass ich mein politisches Engagement sofort beenden muss, wenn ich keine Konsequenzen befürchten will. Die Aussage war glaubhaft und unmissverständlich. Ich beuge mich dem Druck und lege mit sofortiger Wirkung alle meine politischen Ämter nieder und erkläre den Austritt aus sämtlichen politischen Organisationen.“

Das ist ein Auszug aus der Stellungnahme von Ralf Höcker, der die Werteunion mit aufgebaut hat. Aber diese Zeilen sollten genügen, um zu bemerken, dass wir in Deutschland ein Problem haben und die Demokratie in Gefahr zu sein scheint.

Und diese Gefahr geht, nach meiner Einschätzung, nicht von Menschen wie Ralf Höcker und Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und Mitglied der Werteunion, aus.

Jürgen H. Rausch, Hockenheim

