Gesetz öffnet Missbrauch Tür und Tor

Ich traute meinen Ohren und Augen nicht, als ich am letzten Mittwoch die Abstimmung über das Gesetz zum Schutz von Mietern gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im Fernsehen verfolgen konnte. Ich bin eine Frau der Praxis und schon mehr als 30 Jahre in der Wohnungswirtschaft und in der Mieterverwaltung tätig. Aufgrund meiner praktischen Erfahrungen in diesem Bereich habe ich die größten Bedenken, was diese Beschlüsse anbelangt.

Die aus meiner Sicht nicht zu Ende gedachte Regelung wälzt das ganze Risiko auf die Vermieter ab –und sie öffnet dem Missbrauch Tür und Tor, ja provoziert ein solches Verhalten sogar regelrecht. Das Gesetz differenziert nicht zwischen gewerblichen Vermietungsgesellschaften und privaten Vermietern.

Was passiert mit all den privaten Vermietern, die ihre Altersvorsorge auf Immobilien aufgebaut und ihre Lebensleistung in diese Form der privaten Vorsorge gesteckt haben und dadurch auf diese Einkünfte angewiesen sind?

Für diese Menschen bricht bei einem Wegfall der Mieteinkünfte alles zusammen. In diesen Fällen verlagert der Staat das Risiko einseitig auf die privaten Immobilienbesitzer. Diese werden der höheren Gewalt geopfert und können auf eigene Kosten gegen die Corona-Pandemie kämpfen.

Ihre Lebensleistung ist nichts mehr wert. Sie sind nun die Leidtragenden und verlieren ihre private Rente. Die Möglichkeit der Kreditaussetzung bei Vermietern, die noch laufende Kredite zu bedienen haben, ist da auch kein Trost. Die Lasten zu tragen und zu verteilen, das ist doch Sache des Staates, der diese nicht einseitig auf Menschen abwälzen darf, die ihr Geld in Immobilien investiert haben.

Auch öffnet dieses Gesetz Tür und Tor für den Missbrauch. Beste Beispiele sind das Verhalten der großen Firmen wie Adidas, H & M, Deichmann oder Media Markt, die dieses Gesetz jetzt zur Gewinnmaximierung nutzen können. Zum einen können die Großkonzerne staatliche Hilfsprogramme in Anspruch nehmen, zum anderen ihre Kosten senken, indem sie das neue Gesetz ausnutzen.

Die Leidtragenden sind die Eigentümer der Immobilien, die in den meisten Fällen, Privatleute sind. Das kann von der Regierung nicht gewollt sein. Auch die privaten Mieter werden regelrecht zum Mieterstreik aufgefordert und ermuntert, das neue Gesetz zu missbrauchen.

Wer überprüft die Rechtmäßigkeit und die Notsituation der Mieter bei einer Nichtzahlung der Miete? Das können doch nur staatliche Institutionen leisten, beispielsweise die Stellen, die bereits heute für Wohngeldzahlungen zuständig sind.

So ist es durchaus möglich, dass ein Mieter, der bereits Wohngeld bezieht, trotz der bereits vorhandenen Hilfe des Staates seine Miete nicht bezahlt. In einem solchen Fall profitiert er mit einem zusätzlichen Einkommen von der Corona-Krise. Hier fehlt leider jede Kontrolle.

Dieser mögliche Missbrauch und eine Abwälzung des Risikos auf die Vermieter hätte zumindest bei Wohnraummietverträgen verhindert werden können, wenn der Antrag der FDP über die Zahlung eines Sonderwohngeldes nicht abgelehnt worden wäre.

Keine Frage, Mieter sollen geschützt werden, wenn sie aufgrund der Corona-Krise ihren Arbeitsplatz verlieren oder sonstige Einkommenseinbußen erleiden müssen.

Diese Belastung aufzufangen, das ist aber Sache des Staates und darf nicht auf die privaten Vermieter abgewälzt werden.

Ich appelliere an alle Politiker und Verantwortlichen, dieses wohlgemeinte aber schlecht gemachte Gesetz noch einmal zu überdenken und entsprechende wirksame Änderungen vorzunehmen.

Barbara Braun, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020