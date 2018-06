Anzeige

Dass solche Missetaten bei unserer Bevölkerung Bestürzung und Fragen aufwerfen, dass sie nach Verantwortlichen in Justiz und Politik sucht, ist legitim und nachvollziehbar. Dass solche Verbrechen überhaupt geschehen konnten, sind gravierende Versäumnisse. Das ist auch der propagierten willkommenen Einwanderung von über einer Million Flüchtlinge durch unsere Kanzlerin gefördert, geschuldet. Noch immer boykottiert sie einfache Lösungen im Asylstreit wie Seehofers Masterplan. Anstatt an Konsequenzen zu denken, wird gestritten, ob stärkere Kontrollen und Zurückweisungen an Grenzen möglich sind, im Gegenzug werden Bedenken angemeldet, ob dies völkerrechtlich nach der Genfer Flüchtlingskonvention überhaupt zu verantworten ist.

Nach neuen Erkenntnissen übernimmt jetzt Kanzlerin Merkel die Verantwortung für die Fehler, die ihr offensichtlich unterlaufen sind und flüchtet sich in billige Ausreden. Ob ihre Worte ernst zu nehmen sind? Rücktritt kommt nicht in Frage, warum auch, da sie im Asylstreit am Ende doch wieder das letzte Wort hat. Für sie gilt das EU-Recht, Basta!

Solange in verschiedenen Behörden nur Tohuwabohu herrscht, ändert sich sowieso nichts! Wie viele Verbrechen müssen noch geschehen, bis der Bundestag als Gesetzgeber endlich reagiert?

Interessant wäre es schon, falls gegen Ali B. Anklage erhoben wird, zu erfahren, wie das Urteil ausfällt. Bestimmt findet sich ein Richter, der ihm bescheinigt, wie traumatisiert er noch ist und dann kann er vielleicht auf ein mildes Urteil hoffen!

Dass jetzt ein Paragrafenreiter aus Karlsruhe die Überführung des Täters nach Deutschland als Rechtsverstoß beklagt – die Regierung des Iraks bläst ins gleiche Horn – und Anzeige wegen angeblicher Freiheitsberaubung gegen den Bundespolizeichef erstattet hat, passt ins Bild und ist ein Indiz dafür, wie manch Verteidiger es versteht, Täter am Ende zu Opferlämmern zu machen! Wird hier Freiheitsberaubung über Mord gestellt?

Warum musste das junge Mädchen die Freiheit mit Tod durch Mord bezahlen? Man versteht die Welt nicht mehr, und es kommt einem so vor, im falschen Film zu sitzen.

Gerhard Klee, Ketsch

