Grüner Wasserstoff – aber wozu denn?

Der zentrale Begriff der derzeitigen energie- und umweltpolitischen Diskussion heißt „grüner Wasserstoff“. Damit ist H2 gemeint, der CO2-frei, also klimaschonend, durch die Zerlegung von Wasser mittels überschüssigem Wind- und Sonnenstrom zu verschiedenen energetischen Zwecken hergestellt werden soll.

Zurzeit werden die von der chemischen Industrie für zahlreiche Synthesen benötigten erheblichen Mengen H2 unter CO2-Entstehung aus Erdgas hergestellt. Es drängt sich der Gedanke auf, den Wasserstoff aus der energieintensiven und klimaschädlichen Erdgasspaltung durch regenerativ-elektrolytisch produzierten H2 zu ersetzen.

Doch merkwürdigerweise kommt diese nichtenergetische H2-Option nicht zur Sprache. Es geht vielmehr ausschließlich um die Verwendung von grünem H2 zu energetischen Zwecken – und zwar für die Gestaltung unserer Mobilität im „Nachölzeitalter“, insbesondere des Pkw-Verkehrs.

H2-Einsatz in Verbrennungsmotoren kommt hauptsächlich wegen des äußerst geringen Energiegehalts nicht in Frage. Zum Vergleich: Zum Ersetzen von einem Liter Benzin braucht man 3000 Liter H2. Dieser große Nachteil des H2 kann durch irgendwelche technischen Maßnahmen nicht ausgeglichen werden, weshalb es nie ein Alltagsauto mit H2-Verbrennungsmotor geben wird. Ottos Gasmotor von 1864 lief zwar mit Gas, doch es war dreimal so energiereich wie H2 und hieß Leuchtgas.

Jetzt fragt sich so mancher Leser wofür denn die Verheißung „grüner Wasserstoff“ eigentlich gut sein soll. Die Antwort knüpft an das an, was der Wasserstoff von Haus aus ist, nämlich ein chemischer Rohstoff. Man denke nur an die berühmte Haber-Bosch-Synthese für Kunstdünger.

Heute geht es um eine indirekt-energetische H2-Verwendung in einem chemischen Prozess, der unter speziellen katalytischen Bedingungen bei der Vereinigung mit Sauerstoff Wasser erzeugt, wobei elektrischer Strom entsteht. Das Aggregat, in dem dieser Prozess stattfindet, wird „Brennstoffzelle“ (BZ) genannt. Dabei findet praktisch eine Umkehr der Elektrolyse „Strom rein – H2 raus“ statt, also „H2 rein – Strom raus“, beschrieben von Jules Verne im Jahr 1875.

Das steigende Interesse an der Brennstoffzelle verwundert deshalb, weil nach den Ölkrisen der 1970er Jahre im Zuge eines gewissen Bewusstseinswandels bezüglich unserer mobilen Zukunft das E-Mobil die Diskussion beherrschte. Es zeichnet sich durch maximale Effizienz vom Kraftwerkspark zum Fahrmotor mit einem Systemwirkungsgrad von rund 50 Prozent aus. Mit steigendem Anteil von Wind- und Sonnenstrom geht er gegen 80 Prozent und mehr. Das ist mit der BZ-Technologie unmöglich. Selbst bei ausschließlicher Verwendung regenerativen Stroms erreicht sie nur etwa 30 Prozent Wirkungsgrad. Trotzdem gewinnt sie in der Energie- und Industriepolitik an Boden.

Das hängt mit einer bedauerlichen Befangenheit der Autoindustrie bezüglich des Autos im „Nachölzeitalter“ zusammen. Dieses soll zwar künftig mit Strom fahren, aber mindestens so hoch technisiert und luxuriös ausgestattet sein wie die noblen „Verbrenner“, das heißt auf jeden Fall teurer.

„Small is beautiful?“ („Klein ist wunderbar?“). Aber nicht mit uns. Neuzulassungen liegen zur Zeit bei durchschnittlich 160 PS!

Der von internationalen Systemanalytikern schon vor 50 Jahren angemahnte Sinn für Begrenzungen des Konsumverhaltens hätte längst zur Dominanz zukunftsorientierter, suffizienter E-Mobile führen müssen, die bei der überfälligen Tempobegrenzung auf 130 Stundenkilometer mit 60 PS für vier bis fünf Personen auskommen, und bei einem Gesamtgewicht von nur etwa 700 Kilogramm mit wesentlich einfacheren Batterien auskommen als die Litium-SUV.

Vom politischen Versagen hinsichtlich der für eine suffiziente Autozukunft erforderlichen teilweise restriktiven Rahmenbedingungen profitiert die Grünwasserstoff-Technologie in Form der Brezelmobile. Diese sind freilich in technischer und logistischer Hinsicht ausgesprochen kompliziert und entsprechend teuer.

Sie haben aber einen wichtigen psychologischen Vorteil: Es gibt keine Wartezeiten an Ladestationen. Man tankt in Minuten wie gewohnt mit einer Zapfpistole Hochdruckwasserstoff, von dem ganze sechs Kilogram für gut 600 Kilometer ausreichen.

Dr. Felix Conrad, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020