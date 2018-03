Anzeige

Der zum Zeitpunkt seiner Aussage noch designierte Gesundheitsminister Jens Spahn: Kaum, dass man ihn kennt, spuckt er schon sehr große Töne und das ist erst der Anfang seiner abgehobenen Philosophie. Hat man da etwa den Bock zum Gärtner gemacht?

Wenn es Kanzlerin Angela Merkel wirklich ernst meint und Erneuerung glaubhaft propagiert mit „neuen Gesichtern“, dann sollte so ein Typ keinesfalls ein Amt erhalten, geschweige denn, dem Gesundheitsministerium angehören, sondern er sollte lieber den Hinterbänklern Gesellschaft leisten! Die Hartz-IV-Bezieher müssten nicht darben, auch ohne die Tafeln reiche die gezahlte Summe zum Überleben, meinte Jens Spahn ja in einem Interview. Wie kann es sein, dass ein Politiker wie dieser smarte Jens Spahn, solch ein Relikt aus der Regierungszeit Schröder, wie die Agenda 2010 mit dem angeblichen Reformer Peter Hartz, als Segen für die vielen Arbeitslosen, Alleinerziehenden und Rentner bezeichnet?

Wenn jemand in seinem Leben 35 oder 40 Jahre und manche auch noch länger gearbeitet und Steuern gezahlt hat, und dann neben diesen Almosen auch noch Nebenjobs zum Überleben braucht, ist dies doch einfach ein Armutszeugnis und ein Versagen der Politik! Was sagte der CDU-Generalsekretär Peter Tauber vor seinem Amtsrückzug auch noch an deren Adresse: Hätte man was Richtiges gelernt, bräuchte man keine drei Minijobs!