Hass, Neid und Missgunst vorbeugen

Der Pflegenotstand entwickelt sich zur mittleren Katastrophe. Zu wenig und zu schlecht bezahltes Personal. Gesundheitsminister Spahn will Verbesserungen, die Pflege reformieren und sieht eine große Zustimmung für Beitragserhöhungen. Sein Ministerium unterteilt die Versicherten in 9,3 Millionen Privatversicherte und 72,3 Millionen Sozialversicherte. Die Privaten haben eine Vollkaskoversicherung, sie versichern nur ihr eigenes Risiko, bilden ein Milliardenvermögen an Altersrückstellungen und beteiligen sich mit nur knapp einer Milliarde pro Jahr am stationären und ambulanten Pflegedienst. Das sind 107 Euro pro Kopf und Jahr. Die Sozialversicherten, das sind 21 Millionen Rentner, 35 Millionen Arbeitnehmer und 16 Millionen beitragsfreigestellte Sozialhilfeempfänger und Kinder. Mit Spahns Beitragserhöhung zum 1. Januar 2019 von 7,6 Milliarden, der Beitragserhöhung seines Vorgängers Gröhe von 7,6 Milliarden, den Zuzahlungen der Pflegeheimrentner, liegen die Aufwendungen der Sozialversicherten bei 58,6 Milliarden, also 1046 Euro pro Beitragszahler und Jahr, die in Pflegeheime und Ambulanz fließen – ohne die Eigenleistungen Angehöriger.

Der Vergleich beweist, hier stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Die Privatversicherten partizipieren von der gewaltigen Vorleistung der Sozialversicherten. Sie setzen sich ins gemachte (Pflege-)Nest. Sozialversicherte wissen, was Schichtarbeit bedeutet, sie sind solidarisch und zahlen höhere Beiträge.

Privatversicherte beteiligen sich nicht am Mehrbedarf. Solidarität mit 160 000 von Geburt an pflegebedürftigen Kindern? Sozialversicherte sind beteiligt, Privatversicherte nicht. Das Schlimmste, manche Privatversicherte legen ihr Geld in Pflegeheimkapital an, kassieren zweistellige Zinserträge, die von Sozialversicherten bezahlt werden. Hier entsteht ein gewaltiger Gesprächsbedarf, was Solidarität bedeutet.

Es kann nicht im Interesse der Regierung sein, wenn Privatversicherte Extrawürste, Egoisten, Nutznießer oder Schmarotzer genannt werden und bei Sozialversicherten Hass, Neid und Missgunst entsteht. Eine Lösung wäre, den Spitzensteuersatz in vergleichbarer Höhe wie den Pflegebeitragssatz anzuheben und die Steuereinnahmen als Solidaritätsbeitrag an die Pflegekassen zu überweisen. Bei anderen Solidaritätsbedarfen werden Bundeszuschüsse gemacht, denken wir an Wiedervereinigung, Umweltkatastrophen, Bankenrettung, Kriegsflüchtlinge oder Rente. Bei der Pflege sind Finanzmittel erforderlich, die ohne faire Beteiligung der Privatversicherten nicht mehr erbracht werden können. SPD und CDU/CSU haben so viel Gutes auf den Weg gebracht, da werden sie dieses Problem doch auch noch hinkriegen.

Werner Jäkel, Schwetzingen

