Anzeige

Es würde womöglich nicht mehr ganz so ernst gesehen, wenn sich mal wieder die Frage stellt, dass es eher „besser“ wäre, eine andere Schule zu besuchen, da sie oder er nicht in das System passt, da sie oder er seine eigene Persönlichkeit entwickelt. Auch dann, wenn es schwierig erscheinen mag, wir sollten dran denken, wir leben alle in einer Gemeinschaft.

Ich habe nicht Psychologie studiert und ich denke: „Gut, wenn man es hat, aber auch gut, wenn man nach seinem Empfinden handelt.“

Ich kann nur sagen, vielen Dank für so einen herzlichen sonnigen Mittag beim Sommerfest in der Comeniusschule – macht weiter so, ihr seid ein tolles Team und es hat an nichts gefehlt, nicht mal an manch einer Träne und an der Gänsehaut vor Rührung, wie stolz die Eltern ihre Kinder in den Arm genommen haben. Und hier setze ich doch noch das „besser“ ein – denn keiner konnte bisher ein Schulfest so präsentieren.

Sabine Englert, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018