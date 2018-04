Anzeige

Hockenheim erwache! Nein, keine Angst hier schreibt keine religiöse Gemeinschaft. Ende April wird in der Gemeinderatssitzung aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt für die Stadt besprochen. Es geht um die Weiterentwicklung des Hockenheimringes (die geplante Sitzung am 12. April wurde gestern abgesagt). Wer in letzter Zeit die HTZ/SZ aufmerksam gelesen hat, dem ist aufgefallen, dass sich da am Ring was tut. Nur was? Weiterentwicklung/Neuausrichtung des Ringes, Stichwort E-Mobilität unter dem Dach der Emodrom GmbH mit 50 Prozent Beteiligung der Ring GmbH. An und für sich eine sehr gute Geschäftsidee!

Man spricht von einem Leuchtturm für E-Mobilität. Ich greife dieses Bild auf und stelle mir die Frage, wo dieser Leuchtturm steht? An Land oder an vorgelagerter Stelle mitten im Meer? Für mich ganz einfach zu beantworten. Mitten im Meer und zwar in ganz schwerer See!

Grundsätzlich möchte ich hier klarstellen, dass ich nicht gegen den Hockenheimring bin! Im Gegenteil, der Ring ist ein Teil von Hockenheim. Aber eben nur ein Teil, der sich meiner Meinung nach mit dem Umbau und der betriebenen Informationspolitik sehr weit von den Hockenheimern und auch von den Bürgern der umliegenden Gemeinden entfernt hat. Man hat mit dem Umbau dem Ring die Seele rausgerissen. Nun aber: Warum ist der Ring in schwerer See?