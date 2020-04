Hofeinfahrt wird einfach zugeparkt

Ich bin Anwohnerin der St. Leoner Straße in Neulußheim. In direkter Nähe meines Anwesens befinden sich ein Hausarztzentrum, die Eisdiele, eine Bank, vier Ladenlokale und eine freie christliche Vereinigung, die viermal wöchentlich für alle Interessierten in ihrem Gemeindehaus Veranstaltungen anbietet. Etwas weiter weg befinden sich das Rathaus, die Kirche, die Schule, diverse Lokale und Läden. Die Nachfrage an Parkplätzen ist hoch, die Zahl der vorhandenen – gemessen an der Nachfrage – sehr niedrig.

Hier gibt es Kurzzeitparkplätze, die meist nicht genutzt werden, da es beim Arzt länger dauert, die Mitarbeiter arbeiten den ganzen Tag (8 bis 19 Uhr). Oder man möchte sein Eis gemütlich in der Eisdiele essen. Andere haben einen Termin bei der Bank oder der Niederlassung einer Versicherung – und die ausgewiesene Parkdauer reicht dafür nicht.

In unserer Straße gibt es meistens keine „zugeparkten Bürgersteige“. Die Fahrzeuge können in den dafür vorgesehenen Parkbuchten entlang der Straße gut geparkt werden. Anders sieht es aus, wenn sie mit dem Auto oder Motorrad aus ihrer Grundstückseinfahrt rausfahren möchten. Da wird über Stunden ihre Einfahrt zugeparkt, der Fahrer des Wagens kann trotz großer Bemühungen nicht festgestellt werden, Anzeige wird erstattet.

Jemand parkt gerade ihre Grundstückseinfahrt zu (das passiert hier täglich mehrfach, auch am Wochenende) und sie fragen: Sie möchten aber hier nicht parken? Da kommt die Gegenfrage: Warum nicht?

Laut Bürgermeister Hoffmann sind weitere Maßnahmen nicht durchführbar, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber warum muss man die Situation noch verschärfen, indem man die Bushaltestelle, die sich gegenüber dem Rathaus befindet, verlegt. Diese soll nun vor das neu errichtete Mehrgenerationenhaus in der St. Leoner Straße gebaut werden. Ist es zwingend notwendig, hier eine neue Bushaltestelle zu bauen, obwohl der Bahnhof mit Bushaltestelle nur zwei Gehminuten entfernt ist?

Mein Fazit, hier wird noch Öl ins Feuer gegossen, die Verkehrs- und die Parksituation verschlimmert sich weiterhin. Und die St. Leoner Straße kommt auch nach dem jahrelangen Chaos, den Verkehrsbehinderungen, Lärm und Dreck durch die Sanierung des alten Ortskernes einfach nicht zur Ruhe.

Andrea Schweiger, Neulußheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020