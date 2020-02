Im Einklang mit der Natur und den Tieren agieren

Zum Leserbrief „Bei den Landwirten liegen Nerven blank“ (SZ vom 15. Februar, Seite 42) von Erhard Gentner wird uns geschrieben:

Die Schule habe ich „aus Altersgründen“ nicht geschwänzt, trefflichst der Teilnahme an „Freitagmittags-13 Uhr-Demos“ und habe auch nicht an der Bauernprotest-Kundgebung in Berlin teilgenommen, geschweige einen Traktor chauffiert.

Kommentarlos konnte ich die Aussage „hässlicher Wildwuchs in seiner heilen-ausgeräumten Landschaft“ von Landwirt und Stadtrat-Wohltäter Helmut Kief nicht belassen und gebe Erhard Gentner mit seinem amüsanten-humorigen Leserbrief recht.

„Landwirte ernähren die Welt, machen das Essen und deswegen sollte man den Ernährer mehr Respekt zollen!“ (Zitat: Helmut Kief). Sehr geehrter Helmut Kief, bestimmt haben Sie, was als Stellungnahme zu lesen war, gar nicht so gemeint und wurden allenthalben nur falsch interpretiert. Zum Trost, dies ist auch schon manch anderem hochdekorierten Politiker in der Provinz passiert! Schön wäre es, wer so argumentiert, sollte lieber über den eigenen Tellerrand schauen und die Augen vor der eigenen Haustüre – Hockenheimer Rheinbogen – nicht verschließen.

Warum herrscht in weiten Teilen der Welt wie in Afrika Hungersnot und Elend? Den Kindern sowie deren Eltern mangelt es an den einfachsten Grundnahrungsmitteln – sie haben vielleicht eine Handvoll Reis und das selten täglich. Sie sind unterernährt, weinen und jammern vor Hunger. Sauberes Trinkwasser? Fehlanzeige, womit die Sterberate zigtausendfach die Folge ist. Solange Überproduktion, Massentierhaltung und Lebensmittelvernichtung tonnenweise und europaweit die Regel sind, ist diese Aussage vom besagten Landwirt absurd und realitätsfern allenfalls dem Reißwolf zuträglich.

Wer „natürlichen Wildwuchs“ und Lebensräumenressourcen keinen Freiraum mehr lässt, die letzten vermeintlichen „hässlichen Refugien“ wie Hecken und Sträucher, oder alte Bäume, die den Landmaschinen im Wege sind, rodet und hiermit die Rückzugsräume für Tier und Pflanzenwelt vernichtet, der braucht sich nicht wundern, wenn der heutigen Agrarwirtschaft unterstützt von Lobbyisten selten ein gutes Zeugnis in Aussicht gestellt wird.

Zum Schein angelegte Alibi-Blühstreifen an Spazierwegen nützen wenig, weil dahinter Monokulturen wie Mais sowie Raps, Soja, Rüben und ähnliche Produkte mit Pestiziden wie Fungiziden, Insektiziden und mit dem Herbizid-Glyphosat besprüht werden.

Auf 40 Prozent der Anbauflächen hierzulande werden zirka 3800 Tonnen jährlich verwendet, weltweit 800 000 Tonnen, einschließlich im privaten Bereich, wobei die Deutsche Bahn, ihre Strecken mit diesem Mittel intensiv auch „unkrautfrei“ hält. Genehmigt bis 2031, das anderen genfreien Grünpflanzen nebst Wildblumenkräuter, Insektenkäfer, Amphibien den Garaus macht, sie eliminiert.

Das dies auch der Vogelwelt schadet – ein Rückgang ist offensichtlich – steht auf einem anderen Blatt. Hier sollen angeblich andere „Lebewesen“ verantwortlich sein.

Weiterhin wird das Grundwasser entsprechend mit schädlichen Rückständen belastet, die Krebs verursachen können, das Immunsystem stören oder Schädigungen beim Kind im Mutterleib sowie Allergien beim Menschen hervorrufen und nicht selten das Leben verkürzen.

Zu allem Überfluss haben Institute auch Spuren in der Muttermilch festgestellt, beim beliebten Bier (Gott sei dank!) sind die Grenzwerte angeblich aber unterschritten. Leider kamen diese Fakten in der Zeitungsstellungnahme nicht zum Ausdruck.

Erfreulicherweise besinnen sich sehr viele Landwirte und Landpfleger dahin – sind nicht der Meinung der Essenserzeuger – auf herkömmliche Art die ihnen anvertrauten Fluren und Felder zu bewirtschaften, den sogenannten Haus- und Nutztieren eine „artgerechte Haltung“, mehr Raum und Auslauf lassen und dadurch auch unsägliches Tierleid verhindern. Letztendlich wird das vom Verbraucher auch honoriert, indem er nachvollziehen kann, wie und wo das „Bio-Produkt“ hergestellt beziehungsweise das Nutztier aufgezogen wurde, weil für Qualität statt Quantität gerne ein paar Euro mehr gezahlt werden.

Gerhard Klee, Ketsch

