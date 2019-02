Im Hirschacker ohne Gas und Fernwärme

Die Stadtwerke Schwetzingen und ihre Werbung. Nehmen wir das Thema Fernwärme. Ich habe vor zwei Jahren angefragt wegen der Fernwärme und bekam zur Antwort: „Der Hirschacker ist gut versorgt mit Gas.“ Ich wohne im Hirschacker, aber nicht in einer Straße, an der eine Gasleitung am Haus vorbeigeht. Ich heizte die ganzen Jahre mit Öl, aber leider brauche ich jetzt einen neuen Brenner und wollte deshalb auf Gas umstellen. Mein derzeitiger Ofen ist eine Etagenheizung, steht in der Küche und kein Monteur will mir an dieser Stelle einen neuen Herd einbauen. Ich weiß nicht, ob diese Öfen noch gebaut werden. Die Fabrik, aus der mein Ofen kommt, besteht nicht mehr, deshalb die Umstellung.

Ich wohne im Reinhardtweg, der wenige Häuser hat und unterbrochen wird durch die Kreuzung Hirschbrunnenweg und Vogelsang. In der Siedlerstraße und in den beiden anderen Straßen liegen Gasleitungen. Mein Nachbar hat im Sommer 2018, er heizt auch noch mit Öl, bei der Stadt angefragt, wie das mit Gas wäre und bekam zur Antwort, der Anschluss würde mehr als 11 000 Euro kosten. Die Leitung von der Siedlerstraße zu meinem Haus – das wären etwa 35 Meter und zum Nachbarn nochmals 10 Meter mehr – könnte im Gehweg verlegt werden, er ist gepflastert. Der Herr am Telefon hat mir gesagt, es wäre zu teuer, da müsste die Straße gesperrt werden. Der Reinhardtweg ist sehr leicht zu umfahren. Die Stadt hatte keine Probleme, den Weg mehrere Mo-nate zu sperren, als der Abwasserkanal im Hirschbrunnenweg saniert wurde Der Abwasserkanal zu meinem Haus ist auch ein Problem, das die Zuständigen gern vergessen. Da sammeln sich vor meinem Ausgangsloch auf der Straße nämlich immer wieder Exkremente. Ich habe schon mehrfach angerufen und gebeten, alle zwei bis drei Monate nachzuschauen und durchzuspülen. Aber nichts geschieht!

Ich hätte gerne einen Gasanschluss, aber zu einem annehmbaren Preis. Dass der nicht mehr umsonst ist, wie vor Jahren, ist mir und auch meinem Nachbarn klar.

Helga Weicker, Schwetzingen

