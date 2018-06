Anzeige

Ja, es ist so: Wer Merkels Politik anzweifelt, wird reflexartig als Rechtspopulist abgestempelt und das nicht nur von Leuten wie unserer obersten „Empörungsbeauftragten“ Claudia Roth (Grüne). Selbst CDU- Leute scheuen sich nicht davor, eigene Parteimitglieder, die es wagen, Merkel zu kritisieren, in einem Atemzug mit Adolf Hitler zu nennen. Das ist schon ziemlich bizarr, denn ein Land, in dem Zweifel und Kritik an einer bestimmten Person grundsätzlich gebrandmarkt wird, hat etwas Totalitäres.

Für mich tragen Menschen, die nach all dem, was seit geraumer Zeit durch Flüchtlinge passiert und die trotzdem noch im „Relativierungsmodus“ verharren und versuchen die Problematik zu beschönigen, eine Mitschuld, an dem was passiert. Eine Mitschuld am Tod von Mira, Susanna und diversen anderen Opfern und eben auch eine Mitschuld an dem, was der Notärztin passiert ist, die unterwegs war, um zu helfen. Was aus dem eigentlichen Notfall im Altersheim geworden ist, darüber herrscht Schweigen.

Herbert Semsch, Brühl

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.06.2018