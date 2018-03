In Afrin richten Muslime Massaker an

Anzeige

Die Anfänge der Bibel gehen Jahrtausende zurück, die Bibel existiert seit zweitausend Jahren, während der Islam erst seit dem frühen siebten Jahrhundert nach Christus durch eine Neuschreibung der Bibel erstand. Kernaussagen des Koran zum Auslöschen aller Ungläubigen sind nicht eine Idee einiger Extremisten, sondern der Grund der weltweiten Kriege islamischer Völker, die mit Mord und Totschlag die Welt islamisieren wollen. Warum artete der arabische Frühling in einen kalten Winter aus, der bis heute dauert? Warum nahmen arabische, wohlhabende Staaten keine arabischen Flüchtlinge auf? Die Geflüchteten sollten durch die Flucht nach Europa diese Gegend überfluten und durch ihre vielen Kinder eine „biologische Bombe“ zünden.

Doch dies will die Politik nicht wahrhaben, man beschönigt und will zukunftsorientiert leben. Warum sind unsere Politiker nicht zu Debatten über dieses Thema bereit? In unserem Volk ist bei diesen Themen großer Nachholbedarf.

Dass muslimische Menschen, die sich hier integriert haben, zu Deutschland gehören, ist ja klar, genauso wie hier lebende Japaner oder Afrikaner zu Deutschland gehören. Dass aber der Islam als Glaube mit Deutschland identisch zu sehen wäre, ist Unfug. Deutschland will wohl nicht mehr zu seinen abendländischen Wurzeln zurückkehren. Warum wird nicht in aller Deutlichkeit das christliche Menschenbild vertreten? Warum verschweigt man den christlichen Glauben mehr und mehr in den öffentlichen Schulen? Es wird zur Privatsache deklariert. Wenn bei uns dieser ehemalige „Grundstein“ verweichlicht und nicht vor dem Islam vertreten wird, wird es fraglich sein, wie lange wir noch in dieser Freiheit leben können. Es ist doch offensichtlich, dass der Islam wirkliche Christen bis aufs Blut bekämpft und verfolgt. Hat man die koptischen Christen in Ägypten vergessen, deren Bus von Islamisten angehalten wurde und die einer nach dem anderen – samt Kindern – massakriert wurden, weil sie ihrem Glauben an Jesus nicht absagen wollten?

Genau an dem Tag, an dem diese Diskussion mit dem Islam durch die Medien ins Rollen kam, erreichte mich folgender Bericht von Fred Eick, dem Regionalkoordinator Baden-Württemberg Nord vom Arbeitskreis Migration + Integration:

„Am 12. März erhielt unser Mitarbeiter eine Nachricht aus dem umkämpften Gebiet um Afrin. Die türkische Armee und die mit ihnen verbündeten Islamisten aus verschiedenen Nationen gehen in den von ihnen eingenommenen Dörfern und Städten von Haus zu Haus und fragen, ob die Bewohner Muslime oder Christen seien. Jeder wird aufgefordert, sich niederzuknien und Allah anzubeten. Wer sich weigert, dem droht der Tod. Christen – Alte, Junge, Frauen, Kinder und Babys – sind von einem Massaker bedroht. Betet für diese Christen, dass Gott eingreift!“

Und so etwas könnte in Deutschland heranwachsen, wenn unsere Volksvertreter kein Rückgrat haben und so viele Bücklinge vor der muslimischen Religion machen. Hat man den christlichen Glauben in den Abfalleimer geworfen, damit sich diese so tolerante Religion bei uns unbeschwert ausbreiten kann?

Wie sagt doch die Bibel: „O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort.“

Dora Weimer, Hockenheim

