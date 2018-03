Anzeige

Nach meinem letzten Leserbrief wurde die Gemeindeverwaltung Reilingen aktiv: Halteverbotsschilder, Warnbarken und Absperrbänder wurden angebracht, um das Verkehrschaos ums Einrichtungshaus Ehrmann einzudämmen. Das Ordnungsamt und die Feuerwehr überwachten den ruhenden Verkehr. Man konnte mit freier Sicht auf die Hauptstraße ausfahren, ohne von Falschparkern behindert zu werden.

In der Woche nach dem Dreikönigstag lag in unserem Briefkasten eine Kurzmitteilung mit der Bitte um Rückruf beim Ordnungsamt Reilingen. Mir wurde erklärt, dass die Gemeinde kein Ordnungsgeld gegen die Firma Ehrmann erheben könne, da bislang keine Anzeige vorliege. Bisher wurde nach Dreikönig immer eine Anzeige von der katholischen Kirchengemeinde Walldorf erstattet. Da das Problem die Bewohner des Viehtriebs betreffe und ich mich im Leserbrief dafür eingesetzt hätte, solle ich dies jetzt übernehmen.

Am 3. Februar kamen wir vom Urlaub zurück und wieder waren Halteverbotsschilder aufgestellt, mit dem Zusatz „Gültig ab 4. Februar von 10 bis 16 Uhr“. In meinen Augen ist dieser Zusatz irreführend. Das Halteverbot gilt doch sonst auch, immerhin ist Anfang der Bürgermeister-Kief-Straße die Beschilderung „Parken nur in gekennzeichneten Flächen“ vorhanden. Außerdem wurde diesmal von der Gemeinde nicht mehr das volle Programm aufgefahren, sondern nur auf die davor üblichen Basismaßnahmen zurückgegriffen. Somit war das Verkehrschaos wieder vorprogrammiert.